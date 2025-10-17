overcast clouds
КРАЈ ЗА ОЛГУ ДАНИЛОВИЋ у четвртфиналу турнира у Осаки

danilovic
Фото: Printscreen/youtube/Eurosport Tennis

Српска тенисерка Олга Даниловић није успела да се пласира у полуфинале турнира у Осаки, пошто је после три сета поражена од Чехиње Терезе Валентове 6:4, 2:6, 3:6.

Даниловић, 49. тенисерка света, поражена је од 78. играчице на ВТА листи после два сата и седам минута.

Валентова је седам пута одузела сервис српској тенисерки, која је направила четири брејка.

У полуфиналу, Валентова ће играти против Румунке Жакелин Кристиан.

