НАЈСКУПЉИ СПОРТСКИ УГОВОР: Епл преноси трке Формуле 1 у САД, платиће невероватних 700 милиона долара
Америчка технолошка фирме Епл и Формула 1 склопили су петогодишњи медијски уговор.
По том уговору све трке Ф1 у Сједињеним Америчким Државама од сезоне 2026. моћи ће да се гледају путем платформе Епл ТВ, објављено је на веб страници Формуле 1.
Према анонимним изворима упознатим са договором, Епл ће за права преноса плаћати око 140 милиона долара годишње, односно укупно 700 милиона у петогодишњем периоду, преноси Фајненшел тајмс (ФТ).
Ово партнерство је склопљено након успеха филма из Еплове продукције "Ф1" који је у биоскопима и ИМАКС дворанама премијерно приказан у јуну 2025. године, а на Епл ТВ стиже 12. децембра. Филм је до сада остварио приход од готово 630 милиона долара, што га чини најуспешнијим спортским филмом у историји.
Договор предвиђа да Епл ТВ преноси све тренинге, квалификације, спринт сесије и главне трке Ф1, док ће део садржаја, укључујући све тренинге и поједине трке, бити доступан бесплатно у апликацији Епл ТВ.
Према анализи ФТ, овај споразум додатно јача Еплову стратегију улагања у спортске догађаје, после претходних пројеката са америчким такмичењима МЛБ и МЛС, али је уједно и најскупљи спортски уговор у историји компаније.