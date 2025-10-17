overcast clouds
15°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАЈСКУПЉИ СПОРТСКИ УГОВОР: Епл преноси трке Формуле 1 у САД, платиће невероватних 700 милиона долара

17.10.2025. 17:11 17:13
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Ettore Chiereguini, File

Америчка технолошка фирме Епл и Формула 1 склопили су петогодишњи медијски уговор.

По том уговору све трке Ф1 у Сједињеним Америчким Државама од сезоне 2026. моћи ће да се гледају путем платформе Епл ТВ, објављено је на веб страници Формуле 1.

Према анонимним изворима упознатим са договором, Епл ће за права преноса плаћати око 140 милиона долара годишње, односно укупно 700 милиона у петогодишњем периоду, преноси Фајненшел тајмс (ФТ).

Ово партнерство је склопљено након успеха филма из Еплове продукције "Ф1" који је у биоскопима и ИМАКС дворанама премијерно приказан у јуну 2025. године, а на Епл ТВ стиже 12. децембра. Филм је до сада остварио приход од готово 630 милиона долара, што га чини најуспешнијим спортским филмом у историји.

Договор предвиђа да Епл ТВ преноси све тренинге, квалификације, спринт сесије и главне трке Ф1, док ће део садржаја, укључујући све тренинге и поједине трке, бити доступан бесплатно у апликацији Епл ТВ.

Према анализи ФТ, овај споразум додатно јача Еплову стратегију улагања у спортске догађаје, после претходних пројеката са америчким такмичењима МЛБ и МЛС, али је уједно и најскупљи спортски уговор у историји компаније. 

формула један епл тв пренос
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФОРМУЛА ЈЕДАН: Трка за Велику награду САД проглашена опасном
formula

ФОРМУЛА ЈЕДАН: Трка за Велику награду САД проглашена опасном

17.10.2025. 14:23 14:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФОРМУЛА ЈЕДАН: Џорџ Расел и Кими Антонели возиће и следеће године за Мерцедес
rasel

ФОРМУЛА ЈЕДАН: Џорџ Расел и Кими Антонели возиће и следеће године за Мерцедес

15.10.2025. 21:51 21:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај