ФОРМУЛА ЈЕДАН: Трка за Велику награду САД проглашена опасном
Управно тело Формуле 1 прогласило је предстојећу трку за Велику награду САД у Тексасу за трку са "опасним температурама" због врућине.
То је друга узастопна трка која је због врућине проглашена опасном, после трке у Сингапуру пре две седмице.
Предвиђа се да ће предстојећег викенда у Остину у Тексасу температура ваздуха прећи 31 степен Целзијуса, у суботу се возе спринт и квалификације, а у недељу трка.
То је индекс топлоте који Међународна аутомобилска федерација (ФИА) користи за дефинисање потенцијално опасних услова за возаче.
Температуре су необичне за трку у САД, пошто је Тексас погођен топлотним таласом средином октобра, што услове чини сличнијим лету.
Екипе би, као и у Сингапуру, могле да користе систем за хлађење возача.
Коришћење тих прслука није обавезно, али екипе морају да монтирају систем на своје аутомобиле како би осигурале да возачи који их не користе не стекну предност тиме што имају лакши болид.
Возач Мерцедеса Џорџ Расел носио је расхладни прслук када је победио у Сингапуру 5. октобра.
Спринт трка вози се у суботу од 19 часова, а квалификације за трку за Велику награду САД почињу у 23 часа.
Трка за Велику награду САД вози се у недељу од 21 час.