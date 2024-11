ВЕЛИКА НАГРАДА КАТАРА: Оскар Пјастри победник спринт трке (ВИДЕО)

Пјастри је до победе стигао резултатом 27:03,010 минута, а друго место освојио је његов клупски колега Ландо Норис, који је каснио 0,136 секунди.

Џорџ Расел из Мерцедеса био је трећи са 0,410 секунди заостатка за победником.

After their position swap in Brazil, Lando Norris pays the favour back to Oscar Piastri in Qatar 🔀#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/9L6l1o8yay

— Formula 1 (@F1) November 30, 2024