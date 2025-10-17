ДУШАН ТАДИЋ СТРЕЛАЦ У ПОБЕДИ АЛ ВАХДЕ: Дебитовао Дарко Лазовић, ушао у 88. минуту
17.10.2025. 18:34 18:36
Фудбалери Ал Вахде победили су у гостима Ал Батаех резултатом 3:1 у мечу шестог кола првенства Уједнињених Арапских Емирата.
Гости су повели у 10. минуту голом Лукаса Переза Лопеза, а четири минута касније некадашњи капитен репрезентације Србије Душан Тадић је дуплирао предност Ал Вахде.
Омар Кеита је у 60. минуту постигао аутогол за 3:0, а коначан резултат поставио је Дини Боржес.
Српски фудбалер Дарко Лазовић дебитовао је за Ал Вахду уласком у игру у 88. минуту.
Тадић је ове сезоне забележио два гола и пет асистенција на 10 утакмица за Ал Вахду у свим такмичењима.
Ал Вахда је тренутно водећа на табели првенства УАЕ са 14 бодова.