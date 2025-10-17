overcast clouds
ДУШАН ТАДИЋ СТРЕЛАЦ У ПОБЕДИ АЛ ВАХДЕ: Дебитовао Дарко Лазовић, ушао у 88. минуту

17.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фудбалери Ал Вахде победили су у гостима Ал Батаех резултатом 3:1 у мечу шестог кола првенства Уједнињених Арапских Емирата.

Гости су повели у 10. минуту голом Лукаса Переза Лопеза, а четири минута касније некадашњи капитен репрезентације Србије Душан Тадић је дуплирао предност Ал Вахде.

Омар Кеита је у 60. минуту постигао аутогол за 3:0, а коначан резултат поставио је Дини Боржес.

Српски фудбалер Дарко Лазовић дебитовао је за Ал Вахду уласком у игру у 88. минуту.

Тадић је ове сезоне забележио два гола и пет асистенција на 10 утакмица за Ал Вахду у свим такмичењима.

Ал Вахда је тренутно водећа на табели првенства УАЕ са 14 бодова.

 

