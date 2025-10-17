overcast clouds
УЗ ПИКСИЈА ЈОШ ЈЕДНО ВЕЛИКО ИМЕ НАПУСТИЛО ФСС: Репрезентација остала без директора

17.10.2025. 17:51 17:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Фудбалски савез Србије званично је у петак потврдио да је раскинут уговор са селектором Драганом Стојковићем.

Пикси није једини који је напустио ФСС. Са сада већ бившим селектором „орлова“ раскинута је сарадња са члановима његовог стручног штаба, али и са директором А тима Стеваном Диком Стојановићем. 

– После пораза од Албаније и по повратку репрезентације из Андоре у Београд, Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници у Старој Пазови, донео је одлуку о споразумном раскиду уговора са селектором А репрезентације Драганом Стојковићем, без икаквих даљих обавеза ФСС према њему. Истовремено, констатован је и споразумни раскид сарадње са члановима Стојковићевог стручног штаба и директором А тима Стеваном Стојановићем  истиче се у саопштењу ФСС.

Стојановић је функцију директора репрезентације обављао од 2021. године.

