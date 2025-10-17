(ВИДЕО) „БРАТ“ ЈЕ СТИГАО У АРЕНУ: Овако је Звезда дочекала некадашњег плеја
17.10.2025. 18:23 18:25
Кошаркаши Црвене звезде од 19 часова дочекују Реал Мадрид у 5. колу Евролиге.
Некадашњи играч црвено-белих, сада члан „краљевског клуба“ Факундо Кампацо, лепо је дочекан у Београдској арени.
Нису у клубу с Малог калемегдана заборавили сјајне партије Аргентинца, па су га и срдачно дочекали.
Тим менаџер Црвене звезде Небојша Илић поздравио је плејмејкера на уласку у дворану и уз, очигледно добру шалу, су поразгоравали на кратко, а снимак је Црвена звезда објавила уз натпис „Hermano“ што значи брате на шпанском.
Hermano @facucampazzo ❤️🤍🇦🇷#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/RZgauTgZL1
— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 17, 2025