17.10.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) „БРАТ“ ЈЕ СТИГАО У АРЕНУ: Овако је Звезда дочекала некадашњег плеја

17.10.2025. 18:23 18:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Printscreen/X/KK Crvena zvezda

Кошаркаши Црвене звезде од 19 часова дочекују Реал Мадрид у 5. колу Евролиге.

Некадашњи играч црвено-белих, сада члан „краљевског клуба“ Факундо Кампацо, лепо је дочекан у Београдској арени. 

Нису у клубу с Малог калемегдана заборавили сјајне партије Аргентинца, па су га и срдачно дочекали. 

Тим менаџер Црвене звезде Небојша Илић поздравио је плејмејкера на уласку у дворану и уз, очигледно добру шалу, су поразгоравали на кратко, а снимак је Црвена звезда објавила уз натпис „Hermano“ што значи брате на шпанском. 

кк црвена звезда евролига кк реал мадрид
Спорт Кошарка
