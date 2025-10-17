(ФОТО/ВИДЕО) ГОРИ ЛОНДОН! ПОЖАР ГАСИ ВИШЕ ОД 100 ВАТРОГАСАЦА Хитна евакуација кренула
У Лондону је избио пожар у продавници скијашке опреме и гаси га око 100 ватрогасаца, саопштила је Лондонска ватрогасна бригада (ЛВБ) и додала да је ватрогасним екипама било потребно више од три сата да ставе пламен под контролу у продавници и радионици иза ње.
Из тог подручја евакуисано је око 15 људи, а становницима тог краја је речено да држе врата и прозоре затворене због дима, пренео је данас Скај Њуз.
У саопштењу, ЛВБ је навела да је примила први позив око 18.30 часова у четвртак, по локалном времену, додајући да је позива било укупно 49.
A huge fire has broken out this evening at a bike shop in Forest Hill, South East London.
₿: bc1q8grl3y7utzevu56uq0us0rpgv6r69me762g20g pic.twitter.com/RSHmNWuTh7
— Centennial Man (@CentennialMan) October 17, 2025
Званичници су рекли да су део продавнице у приземљу, први и други спрат, подрум, као и део једноспратне радионице у задњем делу продавнице, били у пламену.
На лице места дошло је 15 ватрогасних возила, а за гашење пожара одозго коришћене су две мердевине од 32 метра.
Узрок избијања пожара још увек није познат.
Horrible fire this evening in Forest Hill, SE London. Station is closed. pic.twitter.com/QEllfsau4M
— Hackney Hive🎸🇳🇬🇬🇩🇻🇨 🇵🇸 (@hackneyhive) October 16, 2025
Нема извештаја о повређенима.
У Форест Хилу, делу Лондона где је пожар избио, био је погођен и друмски и железнички саобраћај.