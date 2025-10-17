clear sky
(ФОТО/ВИДЕО) ГОРИ ЛОНДОН! ПОЖАР ГАСИ ВИШЕ ОД 100 ВАТРОГАСАЦА Хитна евакуација кренула

17.10.2025. 09:56 10:02
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Курир
пожар
Фото: Скриншот Икс

У Лондону је избио пожар у продавници скијашке опреме и гаси га око 100 ватрогасаца, саопштила је Лондонска ватрогасна бригада (ЛВБ) и додала да је ватрогасним екипама било потребно више од три сата да ставе пламен под контролу у продавници и радионици иза ње.

Из тог подручја евакуисано је око 15 људи, а становницима тог краја је речено да држе врата и прозоре затворене због дима, пренео је данас Скај Њуз.

У саопштењу, ЛВБ је навела да је примила први позив око 18.30 часова у четвртак, по локалном времену, додајући да је позива било укупно 49.

Званичници су рекли да су део продавнице у приземљу, први и други спрат, подрум, као и део једноспратне радионице у задњем делу продавнице, били у пламену.

На лице места дошло је 15 ватрогасних возила, а за гашење пожара одозго коришћене су две мердевине од 32 метра.

Узрок избијања пожара још увек није познат.

Нема извештаја о повређенима.

У Форест Хилу, делу Лондона где је пожар избио, био је погођен и друмски и железнички саобраћај.
 

Вести Свет
