scattered clouds
15°C
18.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Ухапшена жена (37) ПОМОЋУ БИБЕР СПРЕЈА ОТИМАЛА НОВЧАНИКЕ

18.10.2025. 16:23 16:33
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
спреј
Фото: freepik ilustarcija

У Солуну је ухапшена 37-огодишња жена, која је, према саопштењу грчке полиције, умешана у два случаја пљачки уз помоћ бирбер спреја.

Жену су синоћ ухапсили полицјци из Одељења за истраге и тужилаштво Ампелокипи-Менемени, уз помоћ полицајаца из Одељења за спречавање и сузбијање криминала Дирекције за истраге и тужилаштво Солуна, преноси Катимерини.
 

У истрази је откривено да је ухапшена жена, заједно са још једним саучесником за којим се трага, напала бибер спрејем 27-годишњег странца, извадивши новчаник са 800 евра из унутрашњости његовог аутомобила, док су на исти начин из аутомобила 40-годишњег грчког држављанина у области Менемени извадили новчаник са 150 евра.
 

Накнадно се испоставило да она чека одлуку Апелационог суда за кривичне случајеве у Солуну, на пресуду којом је осуђена на пет година затвора због кршења Закона о супстанцама које изазивају зависност.         
 

Ухапшена жена биће изведена пред тужиоца Кривичног суда у Солуну.

бибер спреј пљачка солун
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ОПЕРИСАЛА“ ПО ДРОГЕРИЈАМА Ухапшена жена (40) осумњичена за разбојништво! УЛЕТЕЛА С ПИШТОЉЕМ И ОТЕЛА ПАРЕ у радњи у Железнику „ПАЛА“ на Чукарици
полиција

„ОПЕРИСАЛА“ ПО ДРОГЕРИЈАМА Ухапшена жена (40) осумњичена за разбојништво! УЛЕТЕЛА С ПИШТОЉЕМ И ОТЕЛА ПАРЕ у радњи у Железнику „ПАЛА“ на Чукарици

26.06.2025. 21:40 21:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај