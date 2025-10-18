Ухапшена жена (37) ПОМОЋУ БИБЕР СПРЕЈА ОТИМАЛА НОВЧАНИКЕ
У Солуну је ухапшена 37-огодишња жена, која је, према саопштењу грчке полиције, умешана у два случаја пљачки уз помоћ бирбер спреја.
Жену су синоћ ухапсили полицјци из Одељења за истраге и тужилаштво Ампелокипи-Менемени, уз помоћ полицајаца из Одељења за спречавање и сузбијање криминала Дирекције за истраге и тужилаштво Солуна, преноси Катимерини.
У истрази је откривено да је ухапшена жена, заједно са још једним саучесником за којим се трага, напала бибер спрејем 27-годишњег странца, извадивши новчаник са 800 евра из унутрашњости његовог аутомобила, док су на исти начин из аутомобила 40-годишњег грчког држављанина у области Менемени извадили новчаник са 150 евра.
Накнадно се испоставило да она чека одлуку Апелационог суда за кривичне случајеве у Солуну, на пресуду којом је осуђена на пет година затвора због кршења Закона о супстанцама које изазивају зависност.
Ухапшена жена биће изведена пред тужиоца Кривичног суда у Солуну.