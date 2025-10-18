broken clouds
НАЈМАЊЕ 15 ЉУДИ ПОГИНУЛО У ТЕШКОЈ САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ Велика трагедија у Бразилу

18.10.2025. 18:03 18:06
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Shutterstock

Најмање 15 људи погинуло је у саобраћајној несрећи

Све се догодило у североисточној бразилској држави Пернамбуко, саопштила је бразилска Федерална саобраћајна полиција.
    

Несрећа се догодила синоћ пре 20 часова, када је возач аутобуса изгубио контролу над возилом, прешао у супротну траку, ударио у камење поред аутопута, а потом и у пешчани насип и преврнуо се.
    

Истрага је у току, наводи полиција.

