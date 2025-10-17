(ВИДЕО) „Да одем у пензију – умрла бих“ У 101. ГОДИНИ ОВА ЖЕНА И ДАЉЕ РАДИ ЗА ПУЛТОМ СВАКИ ДАН - са осмехом на лицу као првог дана
Док многи у пензији траже мир и одмор, Ен Анђелети из малог места Крескил већ више од пола века сваког јутра откључава врата своје златарске радње.
У 101. години живота, она и даље стоји иза пулта, с истим осмехом и страшћу с којом је почела да ради давне 1964. године.
За Ен, рад није обавеза, већ начин живота. Позната локална златарка, жена са неисцрпном енергијом и оштрим духом, постала је симбол виталности и љубави према животу. Њени стални клијенти долазе не само због накита, већ и због ње, због топлине, искреног смеха и мудрости која зрачи из сваке њене реченице.
У разговору за ABC7 NY, Ен је открила да је врло рано научила шта значи одговорност. Напустила је школу да би помогла породици у малој продавници мешовите робе у Бруклину, док је њен отац развозио лед коњском запрегом — у времену пре фрижидера. Када је њен супруг отишао у Други светски рат, Ен је преузела улогу хранитељке породице и запослила се као конобарица у бродоградилишту Navy Yard.
Тада је, каже, први пут осетила шта значи самосталност и снага жене.
"Открила сам колико је лепо када знаш да све можеш сама. Тај осећај никада ме није напустио", присећа се
Неколико деценија касније отворила је своју радњу — Curiosity Jewelry, данас породични посао.
"Пролазила сам колима и видела натпис "за издавање". Назвала сам власника, а кирија је била 85 долара месечно. Била је 1964. година и нисам имала појма у шта се упуштам. Али срце ми је рекло: уради то", каже кроз смех.
Иако је радња отворена пет дана недељно, Ен долази и шести – не зато што мора, већ зато што не може другачије.
"Да одем у пензију, умрла бих", признаје без трунке оклевања.
На питање у чему је тајна њене дуговечности, одговара једноставно: "Устани, истуширај се, поједи нешто, брини о себи. Вежбај. Ради оно што волиш. Ако ти се не свиђа, промени. Нема велике филозофије."
Сваки њен дан почиње захвалношћу и завршава осмехом.
"Живот је леп. Само мораш да га живиш пуним плућима. Срећна сам што и данас могу да радим оно што волим."
Прича Ен Анђелетти дирнула је хиљаде људи који су је назвали живом инспирацијом. Неки кажу да је "освојила генетску лутрију", али она не верује у срећу. Верује у рад, љубав и бригу о себи.
И док многи броје године до пензије, Ен сваког јутра броји – нове прилике за живот.