МОЗАК НЕ ЗАБОРАВЉА КОВИД! Памти мирисе које више не осећамо, а научници открили изненађујуће промене у његовој структури
Магнетна резонанца показује да губитак мириса после КОВИД а може изазвати промене у деловима мозга задуженим за емоције и чуло мириса, указујући на дуготрајан утицај.
МОЗАК ПАМТИ ПОСЛЕДИЦЕ КОВИДА: Магнетна резонанца забележила промене у његовим регијама задуженим за чуло мириса
У недавној студији објављеној у часопису Scientific Reports, истраживачи су испитивали структурни интегритет и повезаност путева беле материје у олфакторним регијама мозга (делови мозга који су задужени за обраду мириса) код пацијената са олфакторном дисфункцијом (ОД) након КОВИД 19.
Олфакторни аспект КОВИД 19 привукао је значајну пажњу истраживача. Док се акутни симптоми код многих повуку за неколико недеља, велики број људи суочава се са дуготрајним тегобама, укључујући трајни губитак мириса иако је инфекција већ прошла. Разумевање узрока тог феномена кључно је за развој ефикасних третмана и подршке.
Како је истраживање открило промене у мозгу?
Нова студија показује да особе које изгубе чуло мириса након КОВИД-19 имају мерљиве промене у регијама мозга повезаним са обрадом мириса и емоцијама.
У истраживању је учествовала 61 особа која је прележала КОВИД-19 најмање шест месеци раније. Тестирањем чула мириса издвојени су испитаници са трајним поремећајем мириса (ТДИ скор испод 31) и упоређени са онима који су чуло мириса задржали.
Сви учесници су подвргнути снимању мозга напредном методом (ДТИ-МР), којом су анализиране промене у белој маси мозга. Иако на нивоу целог мозга није било значајних разлика, прецизније анализе показале су промене у кључним регијама — посебно у амигдали, пириформној кори и путамену.
Код особа са поремећајем мириса уочене су промене које могу указивати на микростуктурна оштећења или компензаторне процесе у нервним путевима.
Што је дисфункција мириса дуже трајала, промене су биле израженије. Такође, код тих испитаника чешће су забележени и симптоми анксиозности и депресије.
Закључак
Трајан губитак мириса након КОВИД 19 може бити повезан са суптилним, али значајним променама у структури мозга. Иако не указују на неуродегенерацију, ови налази отварају нова питања о дуготрајним неуролошким и психолошким последицама инфекције.