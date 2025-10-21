НАЈЈЕФТИНИЈИ КОЛАЧ КОЈИ СВИ ВОЛЕ! Три "бакина" рецепта за савршене ОБЛАНДЕ – издашне, једноставне и неодољиве
Један од најомиљенијих колача међу старијима свакако је обланда, а ако је овако направите сигурно ће вас вратити неколико деценија у прошлост
У мору модерних рецепата има и оних који чак ни после 20 или 30 година нису изгубили своју битку. Они, се упркос јакој конкуренцији, и даље налазе на списку оних које поносно износимо пред госте на славску трпезу.
Осим тога, оне су чест избор и као заслађење на славкој трпези, а то и не чуди будући да су јефтине, а издашне, па их нарочито воле оне домаћице које имају бројну породицу.
Пред вама су три најлепша рецепта за старинске обланде, а на вама је да изаберете које ће бити ваш фаворити, а нећете погрешити ако направите и све троје.
Карамел обланде
Састојци:
• паковање већих обланди (25×35 цм)
• 750 г шећера
• 2 литра млека
• 400 г маргарина (по избору може и маслац, али то мења цену)
Припрема:
Млеко и шећер ставити у шерпу, кувати док не проври и онда смањити и пустити да лагано кува. Повремено мешајте како не би загорело. По оригиналном рецепту за обланду кување треба да траје дуго, сат и по до два. Циљ је да добијете средње густу масу жућкасто браон боје која прави клобуке док се крчка, а када загребете варјачом треба да видите дно шерпе.
Оставите крем да се мало охлади, али не потпуно. Затим у још увек млак крем додајте путер. Можете га додати миксером или једноставно растопити.
Филујте обланде, ону крупнију страну мажете, преко ње иду ситније коцке, горе остају крупније. Понављате поступак док не потрошите фил. Последњу обланду нафилујте одвојено и поставите наопачке, тако да стране са крупнијим коцкама последње две обланде буду окренуте једна према другој.
Одозго притисните нечим тешким како би се обланда лепо стегла и везала.
Обланда са кексом и орасима
Потребно је:
• 400 мл млека
• 400 г шећера
• 400 г млевеног кекса
• 150 г ораха
• 200 г маргарина
• 1 паковање обланди
Припрема:
Прокувати млеко и додадти шећер. Пазити шећер да вам не загори, затим додати маргарин и оставоти да се све заједно отопи. Кад се све заједно отопило и сјединило склонити са ватре и додати кекс и орахе.
Филујте обланде са врућим филом, кад завршите на крају ставити фолију и преко велику тепсију или послужавник и тако оставити до сутрадан да се све стегне и да се ивице обланде залепе.
Обланда са чоколадом
Састојци:
• 1 паковање обланди
• 4 јаја
• 200 г шећера
• 240 г чоколаде за кување
• 240 г маргарина
• 1 ванилин шећер
Припрема:
Умутити у једној чинији јаја, шећер и Ц ванилин шећер, може и ручном мутилицом.
У шерпу ставити маргарин и чоколаду за кување и ставити на ринглу и отопити на лаганој ватри, па им додати умућена јаја и све то кувати на тихој ватри тачно 2 минута, стално мешајући.
Након 2 минута, склонити са ватре, филовати сваки лист обланде, а онда притиснути нечим тешким и оставити да се добро охлади.