МЛАД МЕСЕЦ ДОНОСИ НОВИ ПОЧЕТАК, АЛИ И ПРЕКРЕТНИЦУ! Ево који знаци ће вечерас осетити да им се живот мења из корена
Млад Месец доноси енергију свежих почетака и прилику да поставимо нове темеље у свом животу. Како објашњава познати астролог Кајл Томас за People.com, ова лунарна фаза помаже нам да створимо нове обрасце и отворимо нова поглавља.
Овог пута, Млади Месец се налази у знаку Ваге, а Томас истиче: "Енергија овог ваздушног знака биће изузетно наглашена у нашим животима." Вага, као седми знак Зодијака, влада партнерствима - како пословним, тако и љубавним.
"Овакви периоди стављају посебан нагласак на односе и често доносе значајна удруживања, али и раздвајања", каже Томас. Ситуације које сада започну или се покрену с мртве тачке могле би одјекивати вашим животом све до пуног Месеца у Ваги наредног априла.
Како ће Млад Месец у Ваги утицати на ваш хороскопски знак
Ован
Можда ћете пронаћи своју сродну душу. "Партнерство вам је сада на врху листе приоритета", каже Томас.
"С доласком Младог Месеца указаће се прилика за спајање. Ако сте слободни, потражите особу с потенцијалом за дугорочну везу. Ако сте у вези, искористите ово време да се још више зближите и продубите своју повезаност."
Бик
Посао је у пуном замаху. Томас каже да бисте могли преузети више пројеката него икада раније. "Млади Месец ће вас покренути и дати вам нови замах", објашњава он.
Добра страна је што је сада идеалан тренутак да успоставите бољу равнотежу између пословног и приватног живота. Ако тражите нови посао, сада је прави тренутак да се посветите томе. Томас додаје да је ово и сјајно време за рад на физичкој кондицији и здрављу.
Близанци
За вас је све у знаку љубави. "Припремите се да страст запали ваше срце", каже Томас.
"Млади Месец биће попут пламена жеље и љубави." Ако сте слободни, сада је право време да се отворите за нова познанства. Ако сте у вези, можете поново распламсати искре. Звезде су такође наклоњене свим креативним подухватима које планирате.
Рак
Време је да се скрасите. Томас поручује: "Време је да успорите и посветите се дому, породици и приватним стварима."
Размислите о начинима да побољшате свој животни простор, било да је реч о темељном чишћењу или већој реновацији. Сада би такође могло бити повољно време за послове с некретнинама.
Лав
Ваша креативност нема граница.
Томас објашњава: "Како Млади Месец активира ваше менталне капацитете, осетићете снажну потребу да свету поделите своју визију, планове и идеје." Сада је идеалан тренутак да започнете важан пројекат везан за писање, комуникацију или јавне наступе.
Девица
Ово би могло бити сјајно време за ваше финансије. "Новац вам је на уму", каже Томас.
"Штавише, додатни приходи би вам могли стићи изненада!" Могли бисте добити понуду за нови посао, повишицу или додатни ангажман који ће побољшати ваше приходе. Такође бисте могли да се почастите нечим посебним што већ дуже прижељкујете.
Вага
Ово је најважнија лунација у години за вас!
Томас каже: "С овим Младим Месецом који енергизује ваш знак, могли бисте осетити као да вас преплављује талас новог потенцијала. Искористите ово време да закорачите у центар пажње и затражите од свемира оно што желите." Појавиће се прилике за остварење ваших најважнијих циљева.
Шкорпија
За вас је овај Млади Месец у знаку одмора.
Томас саветује: "Успорите и напуните батерије! Можда ћете осетити потребу за миром и повлачењем. Док то чините, јавиће вам се бриљантне и креативне идеје о томе како да унапредите свој живот у наредном периоду." Ово је такође одлично време да разговарате с терапеутом или саветником.
Стрелац
Овај Млади Месец могао би вас поставити у центар пажње. "Људи око вас посвећиваће вам више пажње него иначе", каже Томас.
"Ваша популарност биће на врхунцу, па се дружите, умрежавајте и повезујте." Ово је и сјајно време да испробате онлајн упознавање.
Јарац
Ваша каријера иде узлазном путањом. "Вероватно ћете приметити прилике за конкурентне понуде за посао, унапређење или признање за досадашњи труд", каже Томас.
"Искористите ово време да направите план и видите колико високо можете да се попнете."
Водолија
Време је да се одмакнете од познатог. Томас објашњава: "С доласком Младог Месеца, добићете прилику да се упустите у нова искуства - физички, духовно или интелектуално."
Ако размишљате о путовању, сада је прави тренутак да га испланирате. "Упишите курс или завршите ону књигу коју сте желели да напишете", додаје.
Рибе
Фокус ставите на финансије. "Доласком Младог Месеца, добићете прилику да се усредсредите на своју имовину или улагања", каже Томас.
"Ако се појавила могућност исплате, наследства или уговора, сада је тренутак да то детаљније истражите." Ово је и одлично време да размотрите нову кредитну линију или хипотеку, преноси Вечерњи лист.