(ВИДЕО) КИНЕЗИ НАПРАВИЛИ РАКЕТУ КОЈА ЛЕТИ ПРУГОМ! Најбржи воз на свету шиба брзином од 453 км/х, ЕВО за колико узбрза до 350
Најбржи воз на свету ЦР450, започео је низ пробних вожњи на брзој прузи у Кини, достигавши брзину од 453 километра на сат током једне вожње.
Серија возова ЦР450, пројектована за максималну тестну брзину од 450 километара на сат и комерцијалну брзину од 400 километара на сат, тренутно пролази кроз квалификационе тестове на брзој прузи која повезује источни град Шангај са западним градом Ченгдуом, објавио је лист "Сајанс енд технолоџи дејли", преноси Синхуа.
🇨🇳🚆 Bullet train or jet on rails? China’s CR450 smashes 450 km/h barrier
Beijing’s next-gen bullet train just hit 453 km/h on the Shanghai–Chongqing–Chengdu line
🔸 20% better aerodynamics
🔸 full acceleration to 350 km/h in under 5 minutes pic.twitter.com/Ef7pGUACVw
— Sputnik (@SputnikInt) October 20, 2025

Брзи воз достиже убрзање од 350 километара на сат за само четири минута и 40 секунди.
У поређењу са претходним моделом ЦР400, воз ЦР450 има дужи и аеродинамичнији нос, нижи кров за 20 центиметара и 50 тона мању тежину, чиме је аеродинамични отпор смањен за 22 процента.