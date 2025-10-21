(ФОТО, ВИДЕО) У белом од главе до пете НАТАША БЕКВАЛАЦ ПОВОДОМ НОВОГ АЛБУМА „МАМА“: Узбуђена сам због нових песама! ОВО САМ ЧЕКАЛА 9 ГОДИНА
Певачица Наташа Беквалац објавила је протекле седмице нови албум под називом “Мама”, а данас је тим поводом организовала конференцију за медије, на којој се појавила у необичној елегантној белој креацији.
Како је рекла, узбуђена је због нових песама, јер није објављивала нови албум девет година.
Цео албум је јако личан, песме су ту да се свако пронађе у њима. Уметност је божанствена да бисте је доживели на начин на који треба, казала је певачица и додала да је имала част да током процеса сарађује са професионалцима:
„Бог ми је довео у живот Катарину, која је режирала моје нове спотове. Нисам такву срела у свом животу. С њом је све била бајка. Начин на који је све претакала у музички филм је за мене била сензација. Ја сам била само канал који извешава све што је она замислила“.
Како је објаснила, девет година је чекала да објави нови албум, јер јој музика и каријера нису били приоритет.
То су увек моја деца и мајчинска улога будући да сам самостални родитељ мојој деци и никада не бих ставила своју каријеру и музику испред нечега, нагласила је Беквалчева. - Не знам како сам изнела нове песме али свакако да је годину и по дана константног рада на албуму, не само музички, да има пуно мене и свега што ми се дешавало у протеклих десет година.
Много сам се бојала када је албум изашао, нисмо размишљали бизнисменски и комерцијално, већ о томе да смо стварали нешто што може да буде спектакл, али и дебакл.Имам страх од свега, али ме он не паралише већ гађам где је страх, поручила је Беквалчева.
