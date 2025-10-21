Нису само квржице индикатор
Жене махом мисле да је у питању прехлада! Никако не потцењујте ОВАЈ СИМПТОМ Даме га занемарују, а може да буде врло ОПАСАН Један је од првих знакова РАКА ДОЈКЕ
Иако већина жена повезује симптоме канцера са променама које се одвијају на самој дојци или унутар ње – попут квржица, отока и других сумњивих индикатора – важно је знати да се болест може манифестовати и на другим деловима тела.
У одређеним случајевима рак дојке утиче и на рад и реакцију лимфних жлезда, које могу да отекну као током обичне прехладе.
Лимфне жлезде су мали органи који играју велику улогу у одбрани тела од инфекција. Њихов главни задатак је да филтрирају лимфну течност, уништавајући клице и друге штетне агенсе, док истовремено омогућавају добром делу лимфе (попут соли и протеина) да се врати у крвоток. Обично их не осећамо и не примећујемо. Али, када отекну, то значи да се тело бори против неке инфекције или болести.
Но, могу да укажу и на озбиљније проблеме, као што је – рак дојке.
Ове ситне формације налик пасуљу распоређене су по целом нашем организму – испод пазуха, у пределу препона, на врату, у грудима, а налазе се и на другим местима, груписане у регионалне чворове на раскрсницама лимфних судова из одређених делова тела. Задатак који обављају је изузетно важан. пошто из лимфе уклањају отпадне материје, бактерије, оштећене и потенцијално канцерогене станице, објашњава Cancer Research UK, а преноси Експрес.
Лимфне жлезде отичу када се тело бори са инфекцијом, као што је прехлада, јер се количина белих крвних зрнаца повећава у борби против опасног патогена. Међутим, ако се ћелије рака одвоје од тумора, могу да се зауставе у чвору и да, тако заробљене, такође доведу до отока. Обично је у питању жлезда која је најближа подручју захваћеном болешћу. У случају прехладе, повећавају се жлезде на врату, док рак дојке најчешће узрокује отицање оних у пазуху.
Већина симптома малигне болести од које сваке године у свету оболи милион жена ипак се појављује унутар саме дојке или на њој. Најчешћи је квржица, но треба имати на уму да оне углавном нису злоћудне, наводи Cancer Research UK.
„Квржице које нису рак називају се бенигнима и често су последица цисте или фиброаденома, доброћудног тумора који настаје од везивног и жлезданог ткива и најчешће се јавља код млађих жена".
Без обзира на узрок, ако приметите квржицу, или било какву другу промену, одмах се обратите доктору, који ће препоручити додатне претраге како би се утврдило да ли је реч о карциному. Бол не мора нужно указивати на рак дојке, кажу експерти. Често је безазлен. Међутим, с променама на кожи треба бити обазрив.
Ако приметите да се кожа на неком делу набрала, ако пронађете сумњиво удубљење, ако имате црвенило, осип или ране које не пролазе, обавезно на преглед! Рано препознавање симптома и правовремено обраћање лекару кључни су за успешно лечење карцинома, од којег у Србији годишње оболи око 4.600 жена, док њих 1.600, нажалост, изгуби битку.