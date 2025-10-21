overcast clouds
(ФОТО) ОВО ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈЛЕПШИХ УЛИЦА НА СВЕТУ Налази се на северу Војводине и изгледа као из бајке

21.10.2025. 17:09 17:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
кикинда
Фото: Дневник (А. Савановић) - Кикинда

Да ли сте знали да се у овом граду на северу Војводине налази једна од најлепших улица на свету? 

Улицу генерала Драпшина у Кикинди краси дрворед дугачак око два километра који је сада обукао своје јесење рухо и изгледа као из бајке, са 389 стабала копривића, липе, јавора и дуда.

Ова улица, која је по процени стручњака и корисника сајта „Архитектура и дизајн” једна од најлепших на свету, сада блиста у топлим нијансама злата и наранџе, наводи се на Инстаграм страници „Србију упознај“

кикинда
Фото: Дневник (А. Савановић) - Кикинда

Истраживања и мишљења људи из целог света сврставају ову улицу међу праве природне знаменитости, а није тешко разумети зашто! Лишће пада у слојевима, стварајући тепих у који сунце уплиће своје златне зраке, претварајући сваки корак у праву шетњу кроз природу.

Житељи ове улице су поносни на свој зелени (и сада златни) тунел и, иако јесен доноси више посла око лишћа, за њих је то део чаролије. Замислите, током лета уживају у хладовини без клима уређаја, а сада им природа поклања ову живописну сцену. Шетња овом улицом није само визуелни доживљај већ и пријатно осећање свежег, јесењег ваздуха.

Ако сте у Кикинди, немојте пропустити прилику да прошетате овом улицом у јесењем издању, местом које ће вам освојити срце и оставити вас са осећајем мира и инспирације“, наводе на страници „Србију упознај“.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
