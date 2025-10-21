overcast clouds
ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ, ОВАЈ ДЕТАЉ МОЖЕ ДА ВАМ СПАСИ ЖИВОТ Ево како да из прве препознате кромпир пун пестицида

21.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Лепоте Србије/ Крстарица)
храна
Фото: pexels.com

Кромпир је основна намирница многих јела широм света, али постоји једна ствар на коју морате обратити пажњу.

Један мали детаљ може открити присуство пестицида који могу бити опасни по ваше здравље. Зелена боја коре на кромпиру може бити знак токсичних супстанци у овом поврћу.
 

Зелена боја се јавља природно када кромпир буде изложен светлости, што подстиче производњу хлорофила. Међутим, испод ове зелене боје може се крити соланин, отровна супстанца која може бити штетна по здравље.

Соланин се производи како би заштитио кромпир од инсеката и гљивица, али може бити штетан по људе. Може оштетити ћелијске мембране и негативно утицати на цревну пропустљивост.

Иако је соланин присутан у малим количинама у кромпиру, излагање светлости може повећати његов ниво. Љуштење кромпира може смањити присуство соланина, али не у потпуности.

Ако приметите зелену боју на кромпиру, можете одсећи захваћени део, али ако је зелена боја присутна на већем делу кромпира, најбоље је избегавати га.

Да бисте спречили стварање соланина, чувајте кромпир на сувом и тамном месту, далеко од сунчеве светлости. Овим једноставним кораком можете заштитити своје здравље и уживати у безбедној храни, пишу Лепоте Србије.


 

