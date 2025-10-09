overcast clouds
ОВО СУ ЈЕДНОСТАВНИ ТРИКОВИ КАКО ДА ПОМФРИТ БУДЕ ХРСКАВ Кромпир постаје преукусан

09.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba/Дневник
pomfrit
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Гњецави кромпир може да ва уништи оброк, али уз овај једноставан савет, осигураћете да буде савршено хрскав сваки пут.

Би-Би-Си „Good Food“ каже да уз овај паметни рецепт можете учинити да гњецави кромпир постане ствар прошлости у вашој кухињи. 

Наводе да ћетеследећи овај трикдобити печени кромпир који има пахуљасту средину и златну, хрскаву површину.

Прво ћете морати додати уље у плех за печење и ставити га у рерну да се загреје. Након тога, прокувајте посољену воду, улијте кромпир и оставите да се крчка осам до десет минута.

Затим оцедите кромпир и оставите га да се суши на пари 15 минута, па вратите кромпир у шерпу, поклопите и лагано протресите да рубови буду храпави.

pomfrit
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Извадите плех из рерне и у вруће уље додајте путер, па на њега стављајте кромпире један по један.

Последњи и кључни савет за савршену хрскавост је да кромпир поспете морском соли и вратите у рерну да се пече, повремено окрећући, док не порумени и не постане хрскаво.

Кромпиру можете додати било које зачине или ароме које волите, зависно о томе који ће укуси употпунити остатак вашег оброка.

Извор:
Klix.ba/Дневник
Пише:
Дневник
