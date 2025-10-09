ОВО СУ ЈЕДНОСТАВНИ ТРИКОВИ КАКО ДА ПОМФРИТ БУДЕ ХРСКАВ Кромпир постаје преукусан
Гњецави кромпир може да ва уништи оброк, али уз овај једноставан савет, осигураћете да буде савршено хрскав сваки пут.
Би-Би-Си „Good Food“ каже да уз овај паметни рецепт можете учинити да гњецави кромпир постане ствар прошлости у вашој кухињи.
Наводе да ћете, следећи овај трик, добити печени кромпир који има пахуљасту средину и златну, хрскаву површину.
Прво ћете морати додати уље у плех за печење и ставити га у рерну да се загреје. Након тога, прокувајте посољену воду, улијте кромпир и оставите да се крчка осам до десет минута.
Затим оцедите кромпир и оставите га да се суши на пари 15 минута, па вратите кромпир у шерпу, поклопите и лагано протресите да рубови буду храпави.
Извадите плех из рерне и у вруће уље додајте путер, па на њега стављајте кромпире један по један.
Последњи и кључни савет за савршену хрскавост је да кромпир поспете морском соли и вратите у рерну да се пече, повремено окрећући, док не порумени и не постане хрскаво.
Кромпиру можете додати било које зачине или ароме које волите, зависно о томе који ће укуси употпунити остатак вашег оброка.