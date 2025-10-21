overcast clouds
(ВИДЕО) Домаћински дочек у срцу Старе планине НОЋЕЊЕ 1.000 ДИНАРА, ЗА ДОБРОДОШЛИЦУ РАКИЈА И ОСМЕХ И ФАСЦИНАНТАН ВОДОПАД

21.10.2025.
Фото: youtube printscreen/Pirotske vesti

Уколико тражите дестинацију за јесењи излет у Србији, где ћете осетити тишину планине и лепоту нетакнуте природе, водопад Тупавица је избор који вас сигурно неће разочарати.

Скривен у срцу Старе планине, недалеко од Пирота, водопад Тупавица представља једно од најлепших природних чуда Србије. Налази се на 1.050 метара надморске висине, а формиран је на Дојкиначкој реци. Својим изгледом оставља без даха током целе године, али у јесен постаје права бајка захваљујући својим невероватним бојама.

Чиста и хладна вода пада са висине од око 15 метара преко стена црвене боје.

До водопада се долази пријатном шумском стазом, што ово место чини савршеним за лагану шетњу, фотографисање и опуштање. Водопад Тупавица има изузетан туристички значај како због свог положаја у срцу Старе планине, тако и због своје фасцинантне лепоте. Старопланински водопади познати су по томе да, осим у пролеће и лето, представљају туристичку атракцију и у зимским данима, када потпуно залеђени изгледају као ремек-дела природе.

Уколико желите да уживате неколико дана, идеално је да се сместите у селу Дојкинци, које се налази на источним обронцима Старе планине, у долини истоимене реке. Село је идеална база за обилазак неких од најлепших природних атракција Србије – Тупавице, Пиљског и Чунгуљског водопада, кањона реке Дојкиначке и врхова као што су Три чуке и Копрен.

Ово старопланинско село удаљено је свега 30 километара од Пирота и последњих година постаје све популарније међу љубитељима природе, планинарења и руралног туризма.

Понуда смештаја у Дојкинцима је разноврсна и у потпуности прилагођена духу места – рустично, удобно и са топлином домаћина који ће вас дочекати као своје. Најчешће су то сеоска домаћинства и викендице које нуде једноставан и пријатан боравак, често уз домаћу храну и ракију за добродошлицу.

Цене су веома приступачне и већ за 1.000 динара можете преспавати у некој од сеоских кућа.

Kamatica.rs

Стара планина водопади смештај
Извор:
Каматица.рс
Пише:
Дневник
