26.08.2025.
Нови Сад
ТРАГЕДИЈА НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ Дечак пао са водопада, лекари могли само да констатују смрт

26.08.2025. 08:24
Дневник
Курир
Фото: Дневник

Дечак стар 15 година из Алексинца настрадао је, преноси Курир, јуче на након што се оклизнуо и пао са водопада Тупавица на Старој планини.

Вест о страшној трагедији пренела је и Телевизија Пирот која је навела да је екипа Хитне помоћи, по изласку на лице места, могла да констатује само смрт дечака.

Према информацијама тог медија, до трагедије је дошло јуче нешто пре 15 сати.

- Дете које је у пратњи родитеља боравило на водопаду Тупавица на Старој планини, попевши се ка врху водопада, оклизнуло се и пало. У Хитној медицинској помоћи Пирот, потврђено нам је да је, када је екипа лекара стигла, могла само да констатује смрт -објављено је на Фејсбук страници Телевизије Пирот.

Како се наводи у објави, реч је о, како кажу мештани села Дојкинци, детету узраста од 12 до 15 година из Алексинца.

- Мештани кажу да је овај исход уследио после тога што је дете покушало да стане на неки од камена који је обложен веома клизавим и муљним алгама. Према речима мештана Дојкинаца, на лице места изашли су и припадници ПУ Пирот и екипе Хитне медицинске помоћи - наводи локални медиј.

Водопад Тупавица на којем се десила трагедија у којој је настрадао дечак један је од најлепших и најпосећенијих водопада на Старој планини. Налази се свега 50 метара од пута, што га чини веома лако доступним па га зато обилази велики број туриста и заљубљеника у природне лепоте.

дечак страдао
