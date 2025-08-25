ФИЛМСКА ПОТЕРА НА ДУНАВУ: Цариници спречили шверц осам тона нафте КРИЈУМЧАРИ ПОБЕГЛИ КА ВИНЧИ, баржа и гориво заплењени
Службеници Одељења за сузбијање кријумчарења – Одсека за царинску контролу водних путева Управе царина, у ноћи 20. августа 2025. године спречили су један од највећих покушаја кријумчарења нафте у последње време, запленивши чак осам тона акцизне робе.
Током редовне контроле тока Дунава, царинска патрола је уочила сумњив чамац који је вукао металну танк-баржу. У тренутку када су службеници кренули у прилаз, кријумчари су покушали да униште трагове – одвезали су баржу и у паници побегли чамцем у правцу Винче.
Заплењена баржа са кријумчареним горивом обезбеђена је и задржана до окончања поступка пред надлежним судом.
Овим подвигом цариника, како наводе из Управе царина, спречена је велика штета по буџет државе и још један покушај организованог шверца акцизне робе.