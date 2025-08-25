clear sky
24°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФИЛМСКА ПОТЕРА НА ДУНАВУ: Цариници спречили шверц осам тона нафте КРИЈУМЧАРИ ПОБЕГЛИ КА ВИНЧИ, баржа и гориво заплењени

25.08.2025. 18:29 18:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Управа царина

Службеници Одељења за сузбијање кријумчарења – Одсека за царинску контролу водних путева Управе царина, у ноћи 20. августа 2025. године спречили су један од највећих покушаја кријумчарења нафте у последње време, запленивши чак осам тона акцизне робе.

Током редовне контроле тока Дунава, царинска патрола је уочила сумњив чамац који је вукао металну танк-баржу. У тренутку када су службеници кренули у прилаз, кријумчари су покушали да униште трагове – одвезали су баржу и у паници побегли чамцем у правцу Винче.

Управа царина
Фото: Управа царина

Заплењена баржа са кријумчареним горивом обезбеђена је и задржана до окончања поступка пред надлежним судом.

Овим подвигом цариника, како наводе из Управе царина, спречена је велика штета по буџет државе и још један покушај организованог шверца акцизне робе.

управа царина шверц
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај