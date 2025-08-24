ХОРОР КОД БУДВЕ! Експлодирала ронилачка боца, тешко повређен дечак, као и тинејџер из Србије!
На купалишту Плоче код Будве данас се догодила права драма када је експлодирала ронилачка боца. У тренутку експлозије на само 300 метара налазио се и базен пун купача.
Како преноси РТЦГ, дечак (13), туриста из иностранства пореклом из Црне Горе, налазио се око 50 метара од места детонације, али га је погодио метални део који је одлетео и нанео му тежу повреду у пределу зглоба руке.
Након указане прве помоћи у Клиничко-болничком центру у Котору, дечак је хитно пребачен у болницу у Рисну.
Поред њега, лакше повреде задобио је и малолетник из Србије који се сам јавио на указивање помоћи у Хитној служби у Будви.
Из Управе полиције је потврђено да су њихове екипе на терену заједно са другим службама и да раде на утврђивању свих околности овог драматичног догађаја, као и тачног начина на који је дошло до експлозије.