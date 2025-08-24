clear sky
24°C
24.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХОРОР КОД БУДВЕ! Експлодирала ронилачка боца, тешко повређен дечак, као и тинејџер из Србије!

24.08.2025. 14:28 14:31
Пише:
Дневник
Извор:
(Србија данас, РТЦГ)
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

На купалишту Плоче код Будве данас се догодила права драма када је експлодирала ронилачка боца. У тренутку експлозије на само 300 метара налазио се и базен пун купача.

Како преноси РТЦГ, дечак (13), туриста из иностранства пореклом из Црне Горе, налазио се око 50 метара од места детонације, али га је погодио метални део који је одлетео и нанео му тежу повреду у пределу зглоба руке.

Након указане прве помоћи у Клиничко-болничком центру у Котору, дечак је хитно пребачен у болницу у Рисну.

Поред њега, лакше повреде задобио је и малолетник из Србије који се сам јавио на указивање помоћи у Хитној служби у Будви.

Из Управе полиције је потврђено да су њихове екипе на терену заједно са другим службама и да раде на утврђивању свих околности овог драматичног догађаја, као и тачног начина на који је дошло до експлозије.

 

Будва екплозија повређен дечак
Извор:
(Србија данас, РТЦГ)
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај