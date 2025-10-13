АМЕРИЧКИ ПРЕДСЕДНИК ДОПУТОВАО У ЕГИПАТ Светски лидери одлучују о будућности Газе ТРАМП ОДМАХ ПРЕУЗЕО ЗАСЛУГЕ ЗА МИРОВНИ ПРОЦЕС (ВИДЕО)
Амерички председник Доналд Трамп управо је стигао у Египта где ће са светским лидерима разговарати о будућности у Појасу Газе.
Трамп је стигао у популарно летовалиште Шарм ел Шеик са закашњењем будући да је претходно више од сат времена говорио у израелском парламенту Кнесету.
Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас у Шарм ел Шеику да је друга фаза преговора о решавању сукоба у Појасу Газе већ почела и додао да је регион Блиског истока у фази напретка и да се нада да ће се том процесу прикључити и Иран.
"Друга фаза је почела, што се нас тиче. Фазе су међусобно повезане и делимично се преклапају", рекао је Трамп током састанка са египатским председником Абделом Фатахом ел-Сисијем, пренела је Ал Џазира.
Говорећи о ширем контексту дешавања на Блиском истоку, Трамп је изразио уверење да је регион "у јединственом тренутку напретка", нагласивши да би Иран могао да се прикључи процесу уколико добије одређену подршку.
"Верујем да ће се Иран придружити. Њима је потребна помоћ, и ако је добију, могу да буду део овог процеса", рекао је Трамп.
Он је додао да без америчких напада на иранска нуклеарна постројења "договор о Гази не би био могућ".
Трамп је навео и да тимови на терену трагају за телима израелских талаца у Гази, истичући да "у Појасу Газе има много рушевина" и да је потребна свеобухватна операција рашчишћавања.
"Видећемо велики напредак на Блиском истоку", оценио је Трамп.
Председник Египта Абдел Фатах ел-Сиси захвалио је Трампу на улози у постизању договора о прекиду ватре у Гази.
"Ово је изузетан успех и ценимо оно што је председник Трамп постигао. Он је једини лидер који може да донесе мир региону", рекао је Ел-Сиси.
Египатски председник је додао да је неопходно да се осигура улазак хуманитарне помоћи у Газу и омогући повратак тела израелских талаца њиховим породицама.
Возио се са ел Сисијем у "Звери"
На краткој вожњи до конгресне сале америчком председнику придружио се његов египатски колега Абдел Фатах ел Сиси. Двојица лидера возила су се у америчком председничком аутомобилу познатом као "Звер".
Председник САД Доналд Трамп похвалио је египатског председника Абдела Фатаха ел-Сисија у понедељак, док су се двојица лидера појавила заједно пред међународним самитом о споразуму за Газу.
"Он је одиграо веома важну улогу. Много то ценим", рекао је Трамп о Сисију, којег је назвао снажним лидером који одржава низак ниво криминала у својој земљи.
🚨President Trump has ARRIVED at the Peace Summit in Egypt. 🇪🇬 pic.twitter.com/SJbJDEpjYa
— KᗴᒪᒪᗴY ✰ (@Patriotmom717) October 13, 2025
- (Израелски премијер Бењамин) Нетањаху је био у "Звери" јутрос, (руски председник Владимир) Путин пре месец или два. А сада председник Сиси... било би занимљиво чути о чему се разговарало током тих вожњи - рекао је дописник "Скај њуза" из САД, Марк Стоун.
И бивши британски премијер Тони Блер, који би могао да игра кључну улогу у управљању Газом, такође је стигао у Египат.
Експлозија у Каиру уочи самита
Непосредно пре доласка Трампа, Каиро је затресла експлозија. Наводно детонација је забележена у војној бази у северном делу града, недалеко од неколико владиних институција, пише "Israel Hayom".
اطمئنوا.. الصوت بمحيط بدر والشروق سببه أعمال إنشائية نتج عنها تصاعد أتربة وليس دخانًا pic.twitter.com/AYbpbDeaPH
— Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) October 13, 2025
Државни медији у Египту навели су да дим долази са градилишта и да је у питању "контролисана експлозија". Становници Каира су поделили фотографије и снимке на друштвеним мрежама на којима се види пламен, наводећи да је експлозија била снажна.
Ослобођени израелски таоци
Данас су ослобођени израелски таоци из Хамасовог заточеништва у оквиру Трамповог плана од 20 тачака за окончање рата у Гази, међу којима је српски држављанин Алон Охел.
Све о Алону Охелу који је на слободи, као и пуштању талаца из Газе пратите у нашем блогу уживо.
Објављене су прве фотографије Алона Охела, на којима се види како изгледа после две године пакла.
Трамп је слетео у Израел и изговорио реченицу која је све шокирала.
У међувремену су се огласили и родитељи Алона Охела.
Израел је након ослобађања Алона Охела саопштио да је био је окован и изгубио вид на једно око.