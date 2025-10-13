overcast clouds
МАРКО ЧУБРИЛО О ВРЕМЕНУ У НАРЕДНИХ ДАНА Стижу хладнији дани и мраз, ево када се очекује киша

13.10.2025. 17:19
Фото: Youtube Prinscreen, pixabay.com

У наредним данима биће углавном суво време, уз кратке периоде хладноће и пролазну кишу, најављује професор географије и метеоролог-аматер Марко Чурбило.

Наредних дана у региону углавном ће бити суво, док ће од уторка температура мало пасти. Други део недеље донеће могућу појаву приземних мразева, а крајем недеље очекује се и пролазна киша.

Око 21. октобра предвиђа се јачање утицаја Атлантика уз пролазна наоблачења и кишу, али и благо повећање температура. У ноћи ка уторку и током уторка могуће су ретке слабе падавине, које изнад 1.100 метара надморске висине могу бити у облику снега.

Данас се очекују максималне температуре од +12 до +18 степени Целзијусових. Средином недеље биће хладније, са максималним температурама од +5 до +14 степени Целзијусових, слабим североисточним ветром, а дуж Јадрана ће дувати бура. До петка остаје суво и хладно, уз ведре ноћи када расте вероватноћа приземних јутарњих мразева, нарочито ван већих урбаних центара.

У петак слаб циклон на југу и југоистоку региона донеће наоблачење са кишом, које би се у суботу могло проширити на североисток. На северу Србије и Хрватске количине кише биће мале. Максималне температуре у петак до око +18 степени Целзијусових, док ће викенд бити поново хладнији, са максималним температурама од +5 до +14 степени Целзијусових.

Почетком наредне недеље очекује се промена синоптичке ситуације, што ће донети типично време за овај период године: променљиво облачно, топлије, са повременом кишом и дневним температурама од +15 до +22 степени Целзијусових, што је око или мало изнад просека.

Јаче погоршање времена могуће је око 28. октобра, али за сада се не очекује снег у низијама.

