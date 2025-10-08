СТИЖЕ ХЛАДАН ТАЛАС ИЗ РУСИЈЕ Наредних дана лепо, али Чубрило прогнозира погоршање ЕВО КАДА СЕ ВРЕМЕ МЕЊА
Метеоролог Марко Чубрило најавио је да ће наредних дана бити постепеног побољшања времена, али уз хладне ноћи, док ће за викенд максималне температуре бити пријатне.
– У наредни уторак могуће је спуштање нове количине хладног ваздуха из Русије уз цикогенезу над Средоземљем, што би нам половином месеца донело неуобичајено хладно време, уз могуће падавине – изјавио је Чубрило.
Према његовим речима, отопљење је могуће тек око 22. октобра, али уз јак утицај Атлантика и ново погоршање.
– Након што висински циклон над истоком Европе полако слаби, ка нама ће јачати поке антициклона. Ипак, данас и сутра још могућа пролазна киша или пљускови – додао је Чубрило. – Данас углавном на југоистоку региона, а сутра увече понегде и на северу. Ветар ће дувати умерено, на истоку региона на ударе и јак северни ветар, док ће бура бити дуж Јадрана. Најхладније ће бити на истоку региона, уз максимуме око +11°C, а најтоплије на западу око +19°C.
Од петка се очекује стабилније време, слабији ветар, али јутра остају веома хладна са минималним температурама од 0 до +8°C, уз могућ приземни мраз. Током дана температура ће бити пријатнија, са максимумима од +16 до +22°C.
– Сви модели тренутно симулирају спуштање нове количине хладног ваздуха из Русије око 14. Октобра. Врло је вероватно да ће средина месеца бити обележена хладним временом, уз повремене падавине и могућу појаву снега на планинама – упозорио је Чубрило.
Додао је да је после 22. октобра могуће отопљење услед јачања утицаја Атлантика и циклона над централном Европом, али да ће наредних десетак дана време остати релативно, а потом и веома хладно.
– Као што сам толико пута до сада напомињао, сви изнети подаци и процене резултат су моје обраде и тумачења нумеричких модела. За званичне информације пратите државне прогнозе – закључио је Чубрило.