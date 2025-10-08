clear sky
СТИЖЕ ХЛАДАН ТАЛАС ИЗ РУСИЈЕ Наредних дана лепо, али Чубрило прогнозира погоршање ЕВО КАДА СЕ ВРЕМЕ МЕЊА

08.10.2025. 13:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Метеоролог Марко Чубрило најавио је да ће наредних дана бити постепеног побољшања времена, али уз хладне ноћи, док ће за викенд максималне температуре бити пријатне.

– У наредни уторак могуће је спуштање нове количине хладног ваздуха из Русије уз цикогенезу над Средоземљем, што би нам половином месеца донело неуобичајено хладно време, уз могуће падавине – изјавио је Чубрило.

Према његовим речима, отопљење је могуће тек око 22. октобра, али уз јак утицај Атлантика и ново погоршање.

– Након што висински циклон над истоком Европе полако слаби, ка нама ће јачати поке антициклона. Ипак, данас и сутра још могућа пролазна киша или пљускови – додао је Чубрило. – Данас углавном на југоистоку региона, а сутра увече понегде и на северу. Ветар ће дувати умерено, на истоку региона на ударе и јак северни ветар, док ће бура бити дуж Јадрана. Најхладније ће бити на истоку региона, уз максимуме око +11°C, а најтоплије на западу око +19°C.

Од петка се очекује стабилније време, слабији ветар, али јутра остају веома хладна са минималним температурама од 0 до +8°C, уз могућ приземни мраз. Током дана температура ће бити пријатнија, са максимумима од +16 до +22°C.

– Сви модели тренутно симулирају спуштање нове количине хладног ваздуха из Русије око 14. Октобра. Врло је вероватно да ће средина месеца бити обележена хладним временом, уз повремене падавине и могућу појаву снега на планинама – упозорио је Чубрило.

Додао је да је после 22. октобра могуће отопљење услед јачања утицаја Атлантика и циклона над централном Европом, али да ће наредних десетак дана време остати релативно, а потом и веома хладно.

– Као што сам толико пута до сада напомињао, сви изнети подаци и процене резултат су моје обраде и тумачења нумеричких модела. За званичне информације пратите државне прогнозе – закључио је Чубрило.

