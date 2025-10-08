ДЕВОЈЧИЦА (6) СА УСТАШКИМ СИМБОЛИМА СЛАВИЛА РОЂЕНДАН Нови шок из Хрватске: Са БОДЕЖОМ у руци уз стихове Томпсона

Тако да, ако им на главу ставите црне беретке уместо картонске шарене капице, дате бодеж у руке да забадају у торту као мач у камен, а уместо "данас нам је диван дан" за рођендан певате Томпсонове "Гене камене", ви не допуштате детету да буде дете, да воли, да се весели и да се радује, већ му усађујете граничне моделе понашања, који се крећу на ивици сукоба и искључивости у погледима, ставовима и размишљањима.

Уместо да све буде шарено - све је црно. Црне су мајице, црне су беретке, црна је и торта. На њој застава, број 6, слика Марка Петковића Томпсона и стихови: "Плаве крви, бијелог лица, рађају се нова дица". Уместо вишњице, на врху је бодеж, а девојчица уместо да је исече - као у цртаћима - она нож забада - као у хорор филмовима.

Фото: Twitter

Девојчица из Хрватске, иначе, делује врло слатко, весело и мило - само, како и већина сматра - погрешно усмерено! Родитељи се поносе, аплаудирају и јасно је "ко је овде крив".

"Деца се овако не васпитавају"

"Зашто овако васпитавају децу? Мени је снимак језив", "Ужас и туга", "Ми овде децу учимо да воле Хрвате", "Јадно дете, њега жалим! О родитељима све најгоре могу да кажем", "После се хвале како су европски народ, а ми не", део је иоле благих коментара који су осванули испод објаве.

Већина је била много острашћенија, али је општи закључак да 6. рођендан никако не би смео да се слави на овај начин јер се детету усађују поптуну погрешње вредности - и то у доби када и даље не може самостално и рационално да расуђује.

