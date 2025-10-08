few clouds
ЛАЗАР СТЕФАНОВИЋ НОВО ПОЈАЧАЊЕ ФМП-а: Српски кошаркаш је претходне четири сезоне наступао за Универзитете Јута и УЦЛА

08.10.2025. 13:31
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
stefanovic
Фото: КК ФМП

Српски кошаркаш Лазар Стефановић потписао је уговор са ФМП-ом, саопштио је данас клуб из Железника.

Стефановић (23) је претходне четири сезоне наступао за Универзитете Јута и УЦЛА. Он је у том периоду просечно бележио 8,5 поена и четири скока по утакмици.

"Након млађих категорија Партизана, где је забележио и први професионални наступ, преко Младости из Земуна, каријеру је градио у САД. Такође, наступао је веома успешно за репрезентацију Србије до 16 година (Еуробаскет 2018) и до 19 година (Светско првенство 2021). У обе генерације био је један од лидера екипе, а 2021. је на седам утакмица имао просечно на свом конту 12,4 поена, 4,3 скока и 2,4 асистенције", саопштено је на званичном сајту ФМП-а.

Стефановић је у летњој НБА лиги играо за екипу Орланда.

