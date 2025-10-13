Већи део Новог Пазара у мраку! СТРАВИЧНА ЕКСПЛОЗИЈА ОДЈЕКНУЛА ГРАДОМ Дошло до ПОЖАРА и ланчаног оштећења више каблова
13.10.2025. 16:36 16:57
Коментари (0)
Јутрос је у трафостаници „Нови Пазар 2“ дошло до снажне експлозије кабла високог напона, која је изазвала пожар и ланчано оштећење више водова.
Брзом реакцијом ватрогасаца и техничких екипа пожар је стављен под контролу, а срећом нема повређених.
Због хаварије, већи део Новог Пазара остао је без струје, док су периферна насеља и даље уредно снабдевена електричном енергијом.
Екипе Електродистрибуције су на терену и, према најавама, струја би требало да буде потпуно враћена до краја дана.
Радимо на замени оштећених каблова, стање ће ускоро бити нормализовано – саопштили су из Електродистрибуције.
Надлежни апелују на грађане да покажу стрпљење и разумевање док се не отклоне последице хаварије која је јутрос завела град у мрак, јавља 24 седам.