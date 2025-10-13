overcast clouds
16°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Већи део Новог Пазара у мраку! СТРАВИЧНА ЕКСПЛОЗИЈА ОДЈЕКНУЛА ГРАДОМ Дошло до ПОЖАРА и ланчаног оштећења више каблова

13.10.2025. 16:36 16:57
Пише:
Дневник
Извор:
24 седам
Коментари (0)
Фото: pixabay.com/ dnevnik.rs

Јутрос је у трафостаници „Нови Пазар 2“ дошло до снажне експлозије кабла високог напона, која је изазвала пожар и ланчано оштећење више водова.

Брзом реакцијом ватрогасаца и техничких екипа пожар је стављен под контролу, а срећом нема повређених.

Због хаварије, већи део Новог Пазара остао је без струје, док су периферна насеља и даље уредно снабдевена електричном енергијом.
Екипе Електродистрибуције су на терену и, према најавама, струја би требало да буде потпуно враћена до краја дана.

Радимо на замени оштећених каблова, стање ће ускоро бити нормализовано – саопштили су из Електродистрибуције.

Надлежни апелују на грађане да покажу стрпљење и разумевање док се не отклоне последице хаварије која је јутрос завела град у мрак, јавља 24 седам.
 

експлозија Нови Пазар трафостаница
Извор:
24 седам
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У ХИДРОЕЛЕКТРАНАМА ЕПС-а ПРОБЛЕМИ ЗБОГ СУШЕ Никад мање електричне енергије
а

У ХИДРОЕЛЕКТРАНАМА ЕПС-а ПРОБЛЕМИ ЗБОГ СУШЕ Никад мање електричне енергије

13.10.2025. 11:32 11:39
Волим
0
Коментар
0
Сачувај