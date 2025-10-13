few clouds
У ХИДРОЕЛЕКТРАНАМА ЕПС-а ПРОБЛЕМИ ЗБОГ СУШЕ Никад мање електричне енергије

13.10.2025. 11:32 11:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
а
Фото: ЕПС

Електропривреда Србије саопштила је да ће због изразито неповољних хидролошких прилика у другој сушној години заредом, производња електричне енергије у хидроелектранама тог предузећа ове године бити најнижа у историји производње ЕПС-а.

Узрок лоше хидролошке ситуације су изузетно мале количине падавина у сливовима Дрине и Дунава у последњих 18 месеци, наведено је у саопштењу. Недостатак падавина (снег, киша) у Немачкој, Аустрији, Словенији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, утицао је на водостаје Дрине и Дунава у Србији, периодични кишни периоди ове године у нашој земљи, као и недавне падавине немају утицај на доток на наше хидроелектране. Од почетка године хидро капацитети произвели су око 6,5 милијарди киловат-сати електричне енергије, а од тога да ли ће се и колико поправити хидролошка ситуација наредних месеци зависиће и коначни резултат, кажу у ЕПС-у. 

Како је истакнуто, извесно је да ће хидро производња у 2025. години бити мања за око 25 одсто од прошлогодишње, а за чак 40 одсто нижа него 2023. године, када су хидроелектране произвеле 12,66 милијарди кWх електричне енергије. Очекивања су да ће производња хидроелектрана бити око осам милијарди кWх, што је мање и од до сада најмање годишње од 8,3 милијарде кWх, која је забележена пре 36 година. 

Урађене ревитализације у хидроелектранама „Ђердап 1”, „Бајина Башта”, „Зворник” допринеле су томе да обновљени агрегати раде са изузетно високом спремношћу и ефикасношћу и сваку кап воде претварају у енергију. Ипак, дотоци на рекама увек диктирају производњу, а на Дрини и Дунаву, где су највеће ХЕ у ЕПС-у, током свих месеци ове године били су далеко нижи од вишегодишњих просека. 

