ОВА ИНВЕСТИЦИЈА СЕ ИТЕТАКО ИСПЛАТИ И ГРАЂАНИМА И ПРИВРЕДИ, А ШТИТИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ! За годину дана број домаћинстава који овако производе струју порастао за 1.000, а ово су бенефити
Ефикасно коришћење енергије и рационална потрошња енергената одавно је приоритет у целом свету.
Све више се, уз класичне енергенте, користе обвновљиви извори енергије и тако остварују уштеде, али и бенефити - и кад је реч о енергентима, животној средини и кућном буџету. Обновљиви извори енергије су доступни, па је, рецимо, за коришћење енергије сунца потребно поставити соларне панеле. Соларни системи могу да се поставе на куће, али и зграде, уколико се станари у оквиру стамбене заједнице договоре о томе. Наравно, потребно је уложити доста новца, али се улагање, након одређеног броја година, исплати и потрошачу доноси корист.
1.000 домаћинстава више за годину дана
Стручњаци за енергетику указују да се улагање у соларне панеле, односно производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије, исплати након десетак година, што је око половине века трајања соларних система. Улагања нису мала, а вредност инвестиције зависи од снаге електране и креће се око евро по вату инсталисане снаге, као и од карактеристика потрошње. На цену утиче много фактора и за привреду се креће од 0,7 евра по вату инсталисане снаге до 1,1 евро, док је за домаћинства цена нешто виша. Просечан рок исплативости такве инвестиције за привреду је од шест до осам година, а код домаћинстава код којих је исплативост инвестиције у директној вези с потрошњом између девет и десет година.
Просечан рок исплативости инвестиције за привреду је од шест до осам година, а код домаћинстава између девет и десет година
У нашој земљи постоји одговарајућа законска регулатива која омогућава да купац може бити и произвођач струје. Дакле, потрошач може бити прозјумер, односно и купац и произвођач струје, а тај статус омогућава да се производи струја за сопствену потрошњу, али и да се произведени вишкови, које се не потроше одмах него складиште у елеткроенергетски систем, повуку када је потрошња већа од производње. Термин прозјумер први пут је ушао у законодавне оквире кроз Закон о коришћењу ОИЕ 2021. године, а за статус прозјумера могу да аплицирају домаћинства за електране на крову снаге 10,9 кW, док остали купци/произвођачи (комплетна индустрија и други привредни субјекти), могу да аплицирају за електране до 150 кW.
5.500 прозјумера има укупно
Од како у Србији постоји могућност да купац електричне енергије буде истовремено и произвођач, све је више оних који су то и постали. Према подацима Електродистрибуције Србије, у Регистру купаца/произвођача струје на почетку овог месеца било је више од 5.500 прозјумера, а највише - око 4.000 су домаћинства која функционишу као прозјумери. Да се све више грађана одлучује на то да буду прозјумери потврђује и то што је сада око 1.000 домаћинстава више која функционишу као прозјумери него што их је било пре годину дана.
Активни купац вишак произведене струје може да прода
Уз термин купац/произвођач струје - прозјумер, српско законодавство познаје и термин активни купац јер је у складу с енергетским прописима Европске уније нови Закон о енергетици увео ту категорију. То значи да предузећа и домаћинства која сама производе струју могу да је продају на тржишту без посредника, односно отворена је могућност да се с вишком произведене струје изађе на тржиште. Активни купац је, заправо, крајњи купац или група крајњих купаца, који производе електричну енергију и могу да је складиште, али и продају, односно крајњи купац не мора да је користи само за своје потребе, може њом да тргује.
Међу прозјумерима је и доста оних који нису домаћинство ни стамбена заједница (комплетна индустрија и други привредни субјекти) и таквих је око 1.500. Пет стамбених заједница налази се у Регистру купаца/произвођача - у Суботици, Панчеву, Нишу, Батајници и Крагуејвцу.
