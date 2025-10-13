НОВОСАДСКА ПРОДУКТНА БЕРЗА
ЗЛАТНО ЗРНО ВОДИ ИГРУ Кукуруз оборио све рекорде у трговању
Примат у прошлонедељном трговању на новосадској продуктној берзи заузео је кукуруз, чинећи 76 посто укупног недељног промета.
Ово тржиште, током читаве недеље, карактерисала је већа понуда у односу на тражњу. Купопродајни уговори за кукуруз закључени су у ценовном распону од 22,50 до 23,50 динара килограм без ПДВ-а. Пондер цена износила је 22,71 динара килограм без ПДВ-а (24,98 динара килограм са ПДВ-ом). У односу на претходну недељу, приметно је ценовно одступање од - 0,18 посто.
У првој половини недеље на тржишту пшенице приметна је била слаба активност купаца и ограничена понуда. Од средине недеље дошло је до веће активности берзанских учесника, али услед разлике у паритетима нуђене и тражене робе, као и ценовног спреда, није дошло до већег обима трговања. Закључен је један берзански уговор по цени од 20,80 динара килограм без ПДВ-а (22,88 динара килограм са ПДВ-ом), што уједно представља и пондер цену. У односу на седам дана раније, цена је виша за 0,92 посто.
Тржиште соје било је пасивно уз понуду мањих количина за продају. Од средине недеље виши ценовни ниво на страни тражње резултирао је трговањем. Берзански уговори закључени су по цени од 51,00 динара килограм без ПДВ-а (56,10 динара килограм са ПДВ-ом), показујући раст од 1,12 посто у односу на претходну недељу.
Цена сунцокрета нижа је за 1,08 посто у односу на прошлонедељну. Овакав тренд кретања цене условио је повлачење понуђача. Берзански уговори закључени су у ценовном опсегу од 55,24 до 55,43 динара килограм (470-473 еур/т) без ПДВ-а. Пондер цена износила је 55,40 динара килограм без ПДВ-а (60,93 динара килограм са ПДВ-ом).
Од минералних ђубрива, трговање је закључено за НПК 6:24:12 у паковању 25/1 по цени од 52,03 динара килограм (444 евра по тони) без ПДВ-а. Уговори за НП 5:30 у џамбо врећама закључени су по цени од 49,80 динара килограм (425 евра тона) без ПДВ-а, на паритету ЦПТ купац.