13.10.2025.
Нови Сад
ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОДБОРА ДИРЕКТОРА НИС-А Дефинисани изазови, представљен план рада у новим околностима

13.10.2025. 09:54 09:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Промо/ НИС

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одржао је у петак, 10. октобра 2025. године, седницу на којој је менаџмент компаније представио извештај о оперативном пословању у условима важења санкција Сједињених Америчких Држава.

Одбор директора је протекао у конструктивној атмосфери, а дефинисани су и изазови у којима се компанија налази у новонасталим околностима.

Менаџмент је члановима Одбора директора представио план за обезбеђивање рада компаније у тренутним условима и спровођење мера усмерених на очување социјалне сигурности запослених и снабдевање тржишта док ситуација са санкцијама не буде разрешена на нивоу надлежних институција и акционара.

Бизнис
