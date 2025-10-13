ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОДБОРА ДИРЕКТОРА НИС-А Дефинисани изазови, представљен план рада у новим околностима
Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одржао је у петак, 10. октобра 2025. године, седницу на којој је менаџмент компаније представио извештај о оперативном пословању у условима важења санкција Сједињених Америчких Држава.
Одбор директора је протекао у конструктивној атмосфери, а дефинисани су и изазови у којима се компанија налази у новонасталим околностима.
Менаџмент је члановима Одбора директора представио план за обезбеђивање рада компаније у тренутним условима и спровођење мера усмерених на очување социјалне сигурности запослених и снабдевање тржишта док ситуација са санкцијама не буде разрешена на нивоу надлежних институција и акционара.