13.10.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) И ОВО СЕ ДОГАЂА Жена са пасошем из НЕПОСТОЈЕЋЕ ДРЖАВЕ збунила службенике аеродрома

13.10.2025. 10:00
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Screenshot Instagram / conspiracyclues

На друштвеним мрежама ових дана не престаје да се прича о необичном видео снимку који приказује жену како стиже на амерички међународни аеродром Џон Ф. Кенеди (ЏФК) из Токија, носећи пасош – ни мање ни више – из државе која не постоји.

У снимку који је првобитно објављен на ТикТоку, а потом се брзо проширио и на платформи X (бивши Twitter), види се збуњена жена на имиграционом шалтеру која покушава да објасни да долази из "Торенце" – наводне земље коју нико никада није чуо. Службеници делују затечено, покушавајући да схвате где се та "држава" налази, док жена делује потпуно уверена у своју причу.


@cddzmsk7c3 WOMAN SHOWS “TOURENCE” PASSPORT; JFK employees are surprised..#shockingtwist #worldnews #americaupdate ♬ original sound - cddzmsk7c3

Очекивано, интернет је експлодирао. Теорије завере убрзо су почеле да се шире – од путовања кроз време, преко паралелних универзума, па све до могућих експеримената са свемиром.

Међутим, истина је много приземнија – и технолошки знатно софистициранија. 

Вештачка интелигенција на делу

Након пажљивије анализе, бројни стручњаци за дигиталне технологије и безбедност утврдили су да је снимак у потпуности генерисан уз помоћ напредних алата вештачке интелигенције (АИ). Неки делови лица, покрети тела, па чак и глас, носе карактеристичне трагове тзв. деепфаке технологије – што значи да је видео потпуно лажиран, али израђен с невероватном прецизношћу.

Ово је још један пример колико су алати вештачке интелигенције напредовали и колико лако могу да преваре и искусно око. У ери када се све већи број садржаја генерише управо путем АИ, постаје све теже разликовати шта је стварно, а шта фикција.

Зашто је ово важно?

Овакви случајеви подсећају нас на важност дигиталне писмености и критичког размишљања. Многи корисници друштвених мрежа прихватају садржаје "здраво за готово", не проверавајући изворе и не размишљајући о могућности манипулације.

Зато је кључно да будемо опрезни када конзумирамо информације online – посебно оне које делују невероватно. Јер у дигиталном добу, не мора све што видимо да буде истина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stefan Stamenovski (@conspiracyclues)

Случај "Торенце пасоша" можда јесте фикција, али нас упозорава на реалну потребу да научимо да препознамо разлику између стварног и вештачког – јер границе између та два света постају све тање.

(k1info.rs)

вештачка интелигенција пасош
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Бизнис ИТ свет
