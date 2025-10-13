(ВИДЕО) И ОВО СЕ ДОГАЂА Жена са пасошем из НЕПОСТОЈЕЋЕ ДРЖАВЕ збунила службенике аеродрома
На друштвеним мрежама ових дана не престаје да се прича о необичном видео снимку који приказује жену како стиже на амерички међународни аеродром Џон Ф. Кенеди (ЏФК) из Токија, носећи пасош – ни мање ни више – из државе која не постоји.
У снимку који је првобитно објављен на ТикТоку, а потом се брзо проширио и на платформи X (бивши Twitter), види се збуњена жена на имиграционом шалтеру која покушава да објасни да долази из "Торенце" – наводне земље коју нико никада није чуо. Службеници делују затечено, покушавајући да схвате где се та "држава" налази, док жена делује потпуно уверена у своју причу.
Очекивано, интернет је експлодирао. Теорије завере убрзо су почеле да се шире – од путовања кроз време, преко паралелних универзума, па све до могућих експеримената са свемиром.
Међутим, истина је много приземнија – и технолошки знатно софистициранија.
Вештачка интелигенција на делу
Након пажљивије анализе, бројни стручњаци за дигиталне технологије и безбедност утврдили су да је снимак у потпуности генерисан уз помоћ напредних алата вештачке интелигенције (АИ). Неки делови лица, покрети тела, па чак и глас, носе карактеристичне трагове тзв. деепфаке технологије – што значи да је видео потпуно лажиран, али израђен с невероватном прецизношћу.
Ово је још један пример колико су алати вештачке интелигенције напредовали и колико лако могу да преваре и искусно око. У ери када се све већи број садржаја генерише управо путем АИ, постаје све теже разликовати шта је стварно, а шта фикција.
Зашто је ово важно?
Овакви случајеви подсећају нас на важност дигиталне писмености и критичког размишљања. Многи корисници друштвених мрежа прихватају садржаје "здраво за готово", не проверавајући изворе и не размишљајући о могућности манипулације.
Зато је кључно да будемо опрезни када конзумирамо информације online – посебно оне које делују невероватно. Јер у дигиталном добу, не мора све што видимо да буде истина.
Случај "Торенце пасоша" можда јесте фикција, али нас упозорава на реалну потребу да научимо да препознамо разлику између стварног и вештачког – јер границе између та два света постају све тање.