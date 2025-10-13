(ВИДЕО) ОТКРИВАМО КУДА ЋЕ ИЋИ ФРУШКОГОРСКИ КОРИДОР ОД МОСТА ПРЕКО ДУНАВА ДО ТУНЕЛА „ИРИШКИ ВЕНАЦ” Са Ширина на Буковачки пут па на Мишелук
Пуштање у функцију моста преко Дунава на петроварадинској обали реке, који је део Фрушкогорског коридора, најављено је за другу половину идуће године и док су на том градилишту обриси нове мостовске конструкције одавно видљиви, на остатку трасе будуће саобраћајнице којом ће возила са ауто-пута ићи према тунелу на Фрушкој гори, још се обављају припреме за интензивне радове који треба да уследе.
Познато је да ће се у близини цркве Марије Снежне на Текијама копати тунел којим ће се даље ићи ка иришком тунелу чија изградња је увелико у току, али тачно на ком месту познато је сигурно стручњацима и мањем делу шире јавности.
На Мишелуку се предвиђају два кружна тока
Према информацијама добро упућених, пут који ће од моста водити ка тунелу на Фрушкој гори трасиран је на садашњој долми која је насута за потребе градње саобраћајнице. Од места где је, како се голим оком може видети, прекинуто насипање издизаће се надвожњак, који треба да премости железничку пругу и државни пут IIA реда број 100. Неколико кућа између текијске цркве и НИС-ове пумпе, почев од најближе светишту, биће уклоњено јер ће се ту спуштати коловозне траке с надвожњака.
Код текијске цркве изградиће се један излаз са надвожњака
У висини оближње паметне здраде ION Solutions биће улаз у тунел дуг 350 метара. Интересантно је, како се названично сазнаје, да ће бити грађен по истом принципу као и тунел код Моста слободе. Неће се копати тунелски отвор класично, него ће се направити усек, поставити цев и онда покрити земљом. Тунел ће се завршити на Буковачком долу, одакле се траса наставља према Мишелуку где се предвиђају два кружна тока.
Припреме су подразумевале и рушење одређеног броја кућа на Ширинама изнад будућег тунела и насипање грађевинским шутом платоа код текијске цркве где треба да буде један излаз са надвожњака.
Фрушкогорски коридор је брза саобраћајница, укупне дужине 47,7 километара, која повезује Нови Сад, Руму и шири регион западне Србије. У оквиру трасе налази се тунел „Иришки венац“ — двоцевни, дуг око 3,5 км, најдужи тунел у Србији, који пролази испод Фрушке горе. змеђу осталог, на траси ће бити изграђено 46 мостова и 10 надвожњака, као и мост преко Дунава код Петроварадина, дугачак око 1,7 километара. Извођач је компанија ЦРБЦ. Обилазница око Ирига биће трасирана са западне стране града, што значи да ће се избегавати пролазак возила, посебно теретњака, кроз центар Ирига, што је до сада стварало велике гужве и еколошке проблеме. Осим обилазнице, у склопу ове деонице предвиђена је петља Ириг, која ће омогућити ефикасно прикључење локалних путева на Фрушкогорски коридор. Обилазница ће имати дужину од преко десет километара, и биће опремљена модерном инфраструктуром, стандардима безбедности и ефикасности. Тунел “Иришки венац” и обилазница око Ирига значајно доприносе заштити Фрушке горе, јер се смањује саобраћај кроз заштићена подручја. Повећање повезаности локалних заједница и бољи услови транспорта, како путничког тако и теретног, учиниће овај пројекат стратешки важним за цео регион.
Надвожњак ће премостити железничку пругу и државни пут IIA реда број 100
Остало још месец дана до пробијања десне тунелске цеви на будућем најдужем тунелу у Србији. „Пролаз” кроз Фрушку гору биће дугачак 3,5 километра, а судећи по брзини радова које изводи кинеска компанија ЦРБЦ, овог месеца биће потпуно пробијена десна тунелска цев, а месеца дана касније и лева.
