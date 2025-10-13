Борба за старатељство у Подгорици ОТАЦ ПРИЈАВИО МАЈКУ ЗА НАСИЉЕ НАД ДЕТЕТОМ Центар за социјални рад и даље ћути
Једна од ретких невладиних организација која се бави правима "јачег" пола је Центар за заштиту права мушкараца из Подгорице и управо ту се јавља велики број очева који трпе насиље, и пре свега, како кажу, неправду кад је у питању старатељство на децом.
НВО Центар за заштиту права мушкараца истиче да из Црне Горе највише примедби добијају на рад Центара за социјални рад.
У прилог томе сведочи чињеница да је током претходних дана јавност упозната са информацијом да је један отац малолетне девојчице поднео кривичну пријаву против бивше супруге због насиља над дететом, након чега је виша државна тужитељка дала усмену инструкцију дежурној социјалној радници да се дете изузме од мајке, али Центар за социјални рад није формално донео ту одлуку и дете је упркос пријави за насиље и даље код мајке уместо код оца.
- Социјална радница је тог дана дете предала оцу, јер је, према очевим наводима, испуњавао услове да дете буде код њега, и о томе је сачинила службену белешку. Према тврдњама оца, Центар за социјални рад био је дужан да, сходно усменој наредби вишег државног тужиоца, већ сутрадан донесе формалну одлуку о изузимању детета од мајке, али то није учинио. Мајка је, по очевим наводима, потом сазнала да формална одлука Центра не постоји и да ће отац дете довести у вртић, па је искористила ситуацију, узела дете из вртића и задржала га. То, каже отац, изазива сумњу у могућу координацију с Центром за социјални рад, кажу за РИНУ у Центру за заштиту права мушкараца.
Додају да је отац након тога пријавио одузимање детета Основном државном тужилаштву, које, према његовим наводима, није предузело никакве мере, па се дете и даље налази код мајке.
- О свему је отац поново обавестио и Центар за социјални рад на накнадном састанку са социјалном радницом и начелницом када му је први пут речено да формална одлука није донета, већ само службена белешка, те да „тек сада“ планирају да донесу одлуку о изузимању. Према очевим речима, један од предлога био је да дете остане у кући у којој живи мајка, а да се мајка пресели на другу локацију. што је отац оценио као нелогично, кажу наши саговорници из ЦЗПМ.
Они истичу да према речима оца, до овог тренутка одлука још није донета, иако му је на састанку речено да ће истог дана бити обавештен — што се није десило.
- Сутрадан је тражио нови састанак с начелницом, али му је, како тврди, речено да цели дан неће имати времена да га прими, док се дете и даље налази код мајке. Отац најављује кривичне пријаве против одговорних у Центру за социјални рад, кажу у ЦЗПМ.
Отац тврди и да је прошле године више пута обавештавао Центар за социјални рад о насиљу које, како наводи, мајка врши над дететом, али да институција није предузела ништа.
- Посебно истиче да је тада обавестио водитељку случаја, доставио фотографије и видео-снимке и најавио да планира да поднесе кривичну пријаву против мајке. Уместо да о томе обавијести Управу полиције, водитељка случаја је, према његовим тврдњама, обавестила мајку да ће је отац пријавити.