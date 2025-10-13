СТУДЕНТУ БОГДАНУ ЈОВИЧИЋУ УКИНУТ ДВОМЕСЕЧНИ ПРИТВОР Добио наногицу и кућни притвор
Решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Новом Саду према осумњиченом Богдану Јовичићу је укинут притвор и одређена мера забране напуштања стана уз примену електронског надзора у трајању од 3 месеца.
Како је саопштено из Вишег суда, против ове одлуке дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу овог суда.
Подсећамо, студент Факултета техничких наука Богдан Јовичић (22) ухапшен је после протеста у Новом Саду 14. августа. Њему се на терет ставља кривично дело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и то због оштећења имовине велике вредности у доласку или одласку са јавног скупа.
Јовичић је био притворен у Окружном затвору у Новом Саду, а када му је 12. септембра продужен притвор за још 30 дана, ступио је у штрајк глађу. Пребачен је у Специјалну затворску болницу у Београду. Док је био у притвору у Новом Саду, умро му је отац и на његову сахрану доведен је са лисицама на ногама.
Штрајк глађу прекинуо је након 13 дана, а Управа за извршење кривичних санкција саопштила је да је Јовичић „у добром општем стању".