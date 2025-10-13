ДРАМА У ЕГИПТУ Стравична експлозија у војној бази уочи доласка Трампа! МОГУЋЕ ДА ИМА ЖРТАВА
Снажна експлозија догодила се данас у Египту, у војној бази у Каиру, уочи почетка мировног самита у Шарм ел Шеику на који долази и председник САД Доналд Трамп, директно из Израела.
У овом тренутку није познато како је дошло до експлозије и да ли има рањених и страдалих.
Подсетимо, данашњи самит у Шарм ел-Шеику окупиће више од 20 светских лидера, а циљ скупа је "окончање рата у Појасу Газе, јачање напора за постизање мира и стабилности на Блиском истоку и отварање новог поглавља регионалне безбедности".
Неименовани дипломата изјавио је раније за Тајмс оф Израел да агенда самита укључује три главне области - безбедност, управљање и хуманитарна питања.
Кад је реч о безбедности, фокус ће бити на стабилизацији стања и успостављање америчко-катарско-египатско-турских снага чији ће задатак бити да лоцира тела талаца Хамаса. Питање управљања енклавом укључује успостављање ''палестинског комитета за заустављање трајног рата'' и ''потпуно повлачење израелских снага из Појаса Газе''.
На самиту ће бити званичници Велике Британије, Италије, Шпаније, Француске и Турске, као и генерални секретар УН Антонио Гутереш и председник Европског савета Антонио Кошта, пише Пинк.