(ФОТО) АЛБАНАЦ „ПАО" У РИМУ, НАШЛИ МУ 200 КИЛОГРАМА КОКАИНА Карабињери запленили дрогу вредну 16 милиона евра

13.10.2025. 17:53
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс/Танјуг)
Фото: pixabay.com, ilustracija

Италијанска полиција ухапсила је у Риму Албанца у чијој кући је пронађено 200 килограма кокаина вредности 16 милиона евра, преносе данас италијански медији.

Карабинијери су у његовој кући пронашли осам кеса са дрогом, пиштољ и 30.000 евра у готовини, пренела је ТВ Раи.

Припадници полиције приметили су сумњиво понашање 22-годишњег Албанца који се задржавао на улици, а након претреса код њега је пронађена већа сума новца.

Карабинијери су након тога извршили претрес његове куће, где су пронашли осам кеса кокаина, подељеног у 191 блок, од чега може да се направи 8.000 појединачних доза у кесицама.

Вредност дроге процењена је на 16 милиона евра, које би организовани криминал у Риму искористио за финансирање даљих незаконитих активности криминалних група, наводи Раи.

У аутомобилу осумњиченог Албанца пронађен је комплексан систем за отварање лажног дна испод којег је крио дрогу. Он је након хапшења пребачен у римски затвор Ребибија, где очекује суђење.

 

 

