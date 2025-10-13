(ФОТО) АЛБАНАЦ „ПАО“ У РИМУ, НАШЛИ МУ 200 КИЛОГРАМА КОКАИНА Карабињери запленили дрогу вредну 16 милиона евра
Италијанска полиција ухапсила је у Риму Албанца у чијој кући је пронађено 200 килограма кокаина вредности 16 милиона евра, преносе данас италијански медији.
Карабинијери су у његовој кући пронашли осам кеса са дрогом, пиштољ и 30.000 евра у готовини, пренела је ТВ Раи.
Припадници полиције приметили су сумњиво понашање 22-годишњег Албанца који се задржавао на улици, а након претреса код њега је пронађена већа сума новца.
Карабинијери су након тога извршили претрес његове куће, где су пронашли осам кеса кокаина, подељеног у 191 блок, од чега може да се направи 8.000 појединачних доза у кесицама.
Вредност дроге процењена је на 16 милиона евра, које би организовани криминал у Риму искористио за финансирање даљих незаконитих активности криминалних група, наводи Раи.
У аутомобилу осумњиченог Албанца пронађен је комплексан систем за отварање лажног дна испод којег је крио дрогу. Он је након хапшења пребачен у римски затвор Ребибија, где очекује суђење.
Police seize 200 kilos of cocaine in Rome apartment. (ANSA) - ROME, OCT 13 - Italian police on Monday seized 200 kilos of cocaine with a street value of around 16 million euros from the Rome home of a 23-year-old Albanian man.
The narcotics were... #ANSA https://t.co/QP8xcsjX8E
— Ansa English News (@ansa_english) October 13, 2025