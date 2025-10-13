НА ПРАГУ РЕВОЛУЦИОНАРНОГ ЛЕКА Руски научници представили у Србији вакцину против рака!
БЕОГРАД: Министар у Влади Србије задужен за међународну економску сарадњу и област друштвеног положаја цркве у земљи и иностранству, др Ненад Поповић, састао се са делегацијом Националног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију „Н. Ф. Гамалеја“, Министарства здравља Руске Федерације и Руског фонда за директне инвестиције, коју је предводио академик Руске академије наука, проф. др Александар Леонидович Гинцбург.
Циљ посете руске делегације Србији је разматрање могућности за успостављање сарадње у областима науке и медицине, као и представљање српским званичницима нове вакцине против карцинома, засноване на mRNK технологији, саопштено је из ресорног министарства.
Реч је о државном пројекту од националног значаја који се реализује под директним покровитељством председника Руске Федерације Владимира Путина, наводи се у саопштењу.
У оквиру овог пројекта формиран је конзорцијум који чини 17 водећих руских научноистраживачких института и универзитета, који заједнички раде на развоју нових терапија у области онкологије, имунологије и генетике.
„Руководство Центра представило нам је револуционарно достигнуће, вакцину против онколошких болести развијену на бази мРНК технологије. Ова иновативна терапија креира се персонализовано за сваког пацијента и, према резултатима претклиничких испитивања, показује изузетно високу ефикасност у лечењу карцинома. За разлику од класичних вакцина које се користе у превентивне сврхе, ова терапија активира имунолошки систем пацијента да препозна и уништи ћелије рака“, изјавио је Поповић.
Министар је истакао да је жеља Републике Србије да ову иновативну терапију учини доступном онколошким пацијентима у нашој земљи, а уколико дође до реализације сарадње, Србија би могла постати прва земља, након Русије, у којој ће ова вакцина бити доступна пацијентима.
Планирано је да се делегација састане и са министром здравља Србије, проф. др Златибором Лончаром, као и са руководством Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ и Републичког фонда за здравствено осигурање, а том приликом разговараће се о стручним аспектима, могућностима финансирања и моделима сарадње, додаје се у саопштењу.