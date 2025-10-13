СУТРА ЈЕ ПОКРОВ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ На велики женски православни празник урадите ово за здравље и благостање
Српска православна црква и њени верници 14. октобар славе и обележавају велики празник - Покров Пресвете Богородице.
Покров Пресвете Богородице спада у женске празнике и верује се да ће Богородица женама услишити жељу коју су пожелеле на овај велики дан.
Покров Пресвете Богородице јесте њен омофор (покривач) који је она разастрла над Хришћанима - у виђењу које је имао преподобни Андреј Јуродиви и његов ученик.
Сматра се да и она и даље овај покров држи изнад нас и штити нас од зла.
Жене које нису рађале и немају децу, на овај велики дан пале свећу, моле се и посте.
Црква је одувек прослављала Пресвету Богородицу као покровитељку и заштитницу хришћана, која својим молитвама умилостивљава Бога према грешнима. Позната је по помоћи појединцима и народима у рату и миру, и свуда у невољама.
Догађај који црква празнује десио се 14. октобра 911. године, у време цара Лава Мудрога (Философа). Било је свеноћно бдење у Богородичиној цркви Влахерне у Цариграду. Црква је била пуна народа, а негде у позадини стајао је свети Андреј Јуродиви са својим учеником Епифанијем.
У четири сата после поноћи, угледао је свети Андреј Пресвету Богородицу са распростртим омофором изнад народа, као да том одећом покрива народ.
Била је одевена у златокрасну порфиру, и блистала окружена апостолима, светитељима, мученицима и девицама. Свети Андреј показа руком Епифанију и упита га да ли и он види "Царицу и госпођу, како се моли за сав свет", што Епифаније зачуђен потврди.
