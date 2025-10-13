overcast clouds
16°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУТРА ЈЕ ПОКРОВ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ На велики женски православни празник урадите ово за здравље и благостање

13.10.2025. 16:06 16:14
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена/Ало.рс
Коментари (0)
богородица
Фото: youtube printscreen/Pravoslavna duša

Српска православна црква и њени верници 14. октобар славе и обележавају велики празник - Покров Пресвете Богородице.

Покров Пресвете Богородице спада у женске празнике и верује се да ће Богородица женама услишити жељу коју су пожелеле на овај велики дан.
Покров Пресвете Богородице јесте њен омофор (покривач) који је она разастрла над Хришћанима - у виђењу које је имао преподобни Андреј Јуродиви и његов ученик.
Сматра се да и она и даље овај покров држи изнад нас и штити нас од зла.

Жене које нису рађале и немају децу, на овај велики дан пале свећу, моле се и посте.

Црква је одувек прослављала Пресвету Богородицу као покровитељку и заштитницу хришћана, која својим молитвама умилостивљава Бога према грешнима. Позната је по помоћи појединцима и народима у рату и миру, и свуда у невољама.
Догађај који црква празнује десио се 14. октобра 911. године, у време цара Лава Мудрога (Философа). Било је свеноћно бдење у Богородичиној цркви Влахерне у Цариграду. Црква је била пуна народа, а негде у позадини стајао је свети Андреј Јуродиви са својим учеником Епифанијем.

У четири сата после поноћи, угледао је свети Андреј Пресвету Богородицу са распростртим омофором изнад народа, као да том одећом покрива народ.

Била је одевена у златокрасну порфиру, и блистала окружена апостолима, светитељима, мученицима и девицама. Свети Андреј показа руком Епифанију и упита га да ли и он види "Царицу и госпођу, како се моли за сав свет", што Епифаније зачуђен потврди.

Покров Пресвете Богородице јесте њен омофор (покривач) који је она разастрла над Хришћанима - у виђењу које је имао преподобни Андреј Јуродиви и његов ученик.

Богородица Српска православна црква спц
Извор:
Најжена/Ало.рс
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПЕЋКА ПАТРИЈАРШИЈА ПРОСЛАВИЛА ХРАМОВНУ СЛАВУ, ПОКРОВ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ На слави 1.500 верника
s

ПЕЋКА ПАТРИЈАРШИЈА ПРОСЛАВИЛА ХРАМОВНУ СЛАВУ, ПОКРОВ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ На слави 1.500 верника

14.10.2024. 17:18 17:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај