КРАЛА ГДЕ ЈЕ СТИГЛА Жена из ресторана на Палилули ОДНЕЛА 60.000 ЕВРА И ДВА САТА, полиција нашла само један и део пара
Припадници Министарства унутрашњих послова, ПС Палилула ухапсили су И. И.(1984) због постојања основа сумње да је извршила кривична дела крађа и тешка крађа.
Осумњичена је, јуче у поподневним сатима, из канцеларије угоститељског објекта натериторији Палилуле, украла 60.000 евра и два ручна сата.
Интензивним радом полицијских службеника она је идентификована и ухапшена, апретресом стана осумњичене, пронађено је око 45.000 евра, као и сат за које сесумња да потичу из кривичног дела.
И. И. се сумњичи и да је 20. августа ове године у једном Дому здравља обила вишеормарића за пресвлачење и из једног украла торбицу у којој је било око 12.000динара и лична документа.
Осумњиченој је одређено задржавање до 48 сати и, уз кривичну пријаву, биће спроведена у Прво основно јавно тужилаштво у Београду.