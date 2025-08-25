ДЕТЕ ОСТАЛО БЕЗ ШАКЕ ПОСЛЕ ЕКПЛОЗИЈЕ РОНИЛАЧКЕ БОЦЕ У БУДВИ! Ухапшен Београђанин, језиви детаљи несреће
Дете, које је јуче тешко повређено на плажи у Црној Гори, када је дошло до експлозије боце за роњење, остало је без шаке!
Црногорска полиција ухапсила је осумњиченог Београђанина М. Б. (45)
"Слободе је лишен држављанин Републике Србије М.Б. (45) који је, како се сумња, кривична дела која му се стављају на терет, извршио на начин што је општеопасном радњом и општеопасним средством изазвао опасност за живот или тело људи на једној плажи у месту Кримовица, док се бавио без регистрације или одобрења привредном или другом делатношћу, те је услед тога наступила тешка телесна повреда једног малолетног лица", наводе из црногорске полиције.
Како објашњавају, несрећа се догодила у близини плаже у месту Кримовица када је дошло до експлозије боце за роњење.
"Приликом детонације су фрагменти боце на већој удаљености погодили горе поменуто оштећено лице, страног држављанина, у пределу руке, којом је приликом дошло до ампутације шаке. Ово лице је превезено на указивање лекарске помоћи, док су се због лакших телесних повреда услед детонације, на указивање лекарске помоћи јавила још два лица", наводе из полиције.
Како истичу, са догађајем је упознат тужилац у Основном државном тужилаштву у Котору који је изашао на лице места где је у присуству вештака машинске струке извршен увиђај.
Након низа предузетих активности, те налога поступајућег тужиоца, М.Б. је лишен слободе.