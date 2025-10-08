scattered clouds
(ВИДЕО) НАЈКРАЋА РЕКА У СРБИЈИ КРИЈЕ ВОДОПАД ОД 14 МЕТАРА Призор који се не заборавља

08.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
вода
Фото: приватна архива/printscreen/Kamerom kroz Srbiju

На падинама планине Таре, у идиличном окружењу густих шума и камених масива, скрива се природно чудо које изнова очарава сваког ко га види – река Година.

 Иако дуга свега 365 метара, овај водени ток има све што и велике реке: извор, ток и величанствено ушће у Дрину, које се завршава водопадом високим 14 метара. Управо по тој дужини – метар за сваки дан у години – река је добила своје необично и поетично име.

Река Година извире из перућаčkog Врела, чија вода настаје од дренажних падавина које се сливају са пространог кречњачког платоа Таре. Извор има издашност од око 330 литара у секунди, а температура воде је константна током целе године – око десет степени. Управо та хладноћа и чистоћа воде чине да у њој опстану калифорнијска пастрмка и младица, које су годинама уназад симбол ове реке.

Дуж обала Године, на влажним тлеима око Врела, расту бројне аутохтоне врсте дрвећа: јова, јаребика, јасен, горски јавор, брест, црна зова и орах. Тај зелени оквир даје читавом пределу утисак мале шумске оазе у којој вода, камен и биљке дишу истим ритмом.

Посебна занимљивост реке Године јесте мини-хидроелектрана „Врело“, која ради непрекидно још од 1927. године. Иако мале снаге – свега 60 киловата – овај објекат представља прави технички драгуљ свог времена. Њена просечна годишња производња износи око 300.000 киловат-сати, а хидроелектрана се и данас убраја међу најстарије које су још увек у функцији у Србији.

Река Година није само природна атракција већ и симбол хармоније између човека и природе. Њен ток може да се пређе за неколико минута, али утисак који оставља траје много дуже. Између зелених падина Таре и бучног загрљаја Дрине, ова најкраћа српска река доказује да величина није у дужини, већ у лепоти коју носи са собом.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
