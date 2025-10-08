"Само тренутак" ИЗРАЗ КОЈИ СЕ ИЗГОВАРА ВЕЋ 600 ГОДИНА А да ли знате колико тренутак траје?
Време је један од оних појмова које сви користимо, а ретко разумемо. Оно диктира наш свакодневни ритам, али и наш језик.
У жељи да изразимо брзину, журбу или стрпљење, прибегавамо изразима попут „тренутак“, „секунда“, „часак“, не размишљајући о томе да су те речи некада имале сасвим конкретна значења.
У свету у којем живимо, где све мора бити инстант и где секунде одлучују о успеху, појам тренутка изгубио је своје право значење – постао је само метафора за нешто што пролази брзо, готово неприметно.
Фраза која је некада имала тачно временско трајање
Колико пута сте рекли некоме „само тренутак“, верујући да та фраза значи неколико секунди? Испоставља се да нисте били ни приближно у праву. У давна времена, реч „тренутак“ имала је конкретно временско значење. Према првим записима из 1398. године, пронађеним у Оксфордском речнику енглеског језика, један тренутак је трајао тачно 90 секунди.
Писац Џон из Тревизора тада је објаснио да „у једном сату има 40 тренутака“. Када се тај број подели, јасно је да сваки траје минуту и по. Другим речима, оно што данас сматрамо неодређеним појмом, некада је било математички прецизна јединица времена – и то у време када се свет равнао према кретању сунца, а не према дигиталним бројчаницима.
Од средњовековне мере до савремене употребе
Порекло израза „тренутак“ води нас право у средњи век, када су људи мерили време помоћу сунчаних сатова. Како је сенка напредовала, сматрало се да сат има 40 једнаких померања – тренутака. Ти тренуци нису били потпуно уједначени, јер је дужина сата зависила од годишњег доба. Ипак, у просеку, сваки је трајао око 90 секунди у модерном временском рачунању.
Током векова, значење се мењало. Оксфордски речник је касније поједноставио дефиницију израза „момент“ и „тренутак“, сводећи их на значење „врло кратког времена“. Тако су нестале старе математичке одреднице, а „тренутак“ је постао израз који користимо кад желимо да нешто делује брзо, без обавезивања на тачно трајање.
„Само тренутак“ – израз који траје већ 600 година
Занимљиво је да су људи вековима наставили да користе овај израз, иако су заборавили његово право значење. Оно што је некада означавало прецизан временски распон, данас је метафора за стрпљење, чекање или нагли догађај.
Ипак, идеја да тренутак траје 90 секунди и даље живи у историјским записима и научним објашњењима о развоју мерења времена.
