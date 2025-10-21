overcast clouds
КОМЕТА ЛЕМОН НИКАД БЛИЖА ЗЕМЉИ Ево како и где ће моћи да се види зеленкаста „снежна кугла” после 1.300 година

21.10.2025. 12:26
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
комета
Фото: Pixabay

Комета Лемон требало би да се данас, 21. октобра, приближи Земљи на најближе растојање у последњих око 1.300 година.

Добре прилике за посматрање зеленкасте космичке „снежне кугле” очекују се до 2. новембра.

Иако ће комета бити тешко видљива голим оком, може да се сними дугим експозицијама камере усмереним ниско ка западном небу око сат времена после заласка Сунца, наводи Национална астрономска опсерваторија Јапана, преноси Кјодо.

Посматрачи у региону Токачи на Хокаиду су јуче успели јасно да фотографишу комету у близини сазвежђа Велики Медвед на северозападном небу између 17.30 и 19 часова.

 

 

Комета, названа по опсерваторији Mount lemon у савезној америчкој држави Аризона, где је откривена током истраживања у јануару, прати издужену елиптичну орбиту око Сунца.

Процена је да се претходно приближила Земљи пре око 1.300 година. Очекује се да се у уторак, 21. октобра, приближи на 90 милиона километара.

Следеће приближавање очекује за око 1.100 година. Од четвртка до 2. новембра, комета ће се појављивати око сат времена након заласка Сунца, што олакшава њено посматрање.

