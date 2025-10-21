КО КАЖЕ ДА ГОМБОЦЕ МОРАЈУ БИТИ СА ШЉИВАМА? Измените класик и пробајте верзију са кајсијама!
Мирисне и слатке, а савршено иду уз шољицу кафе.
Лоптаста посластица прави се од теста на бази куваног кромпира и брашна, које у средини сочну воћку. Након кувања, кнедле се уваљају у презле пропржене на путеру и служе посуте шећером, а понекад и мало цимета за додатну арому. Иако се сматра да потиче из Мађарске, овај десерт данас припада и кулинарским традицијама Пољске, Чешке, Хрватске, Словачке, као и Србије.
Потребно је:
300 г кромпира
150 г оштрог брашна
50 г маслаца
1 јаје
прстохват соли
прстохват шећера
мало уља
презле.
Додатно:
10 кајсија.
Припрема
Кајсије оперите, па сваку зарежите ножем. Извадите коштице. Ољуштите кромпир па га исеците на коцке. Ставите кромпир у шерпу са посољеном водом и кувајте. Додајте маслац. Виљушком гњечите све док не добијете пире. Мало посолите.
У једну велику посуду ставите брашно, прстохват соли и шећера, па кромпир пире. Додајте јаје, па све заједно разрадите прстима. Побрашните руке па замесите док не добијете компактну смесу. Смесу поделите на 10 делова. Убаците по једну кајсију у сваки део. Онда лепо загладите длановима и оставите са стране.
У велики лонац сипајте доста воде, па кад прокључа, убацујте кнедле. Кувајте кнедле још 5 минута, након што испливају на површину. Пропржите презле на загрејаном уљу. Сваку кнедлу ваљајте у презле. Поспите кнедле шећером.