21.10.2025.
Нови Сад
КО КАЖЕ ДА ГОМБОЦЕ МОРАЈУ БИТИ СА ШЉИВАМА? Измените класик и пробајте верзију са кајсијама!

21.10.2025. 13:51
Коментари (0)
кнедле
Фото: Pixabay

Мирисне и слатке, а савршено иду уз шољицу кафе.

Лоптаста посластица прави се од теста на бази куваног кромпира и брашна, које у средини  сочну воћку. Након кувања, кнедле се уваљају у презле пропржене на путеру и служе посуте шећером, а понекад и мало цимета за додатну арому. Иако се сматра да потиче из Мађарске, овај десерт данас припада и кулинарским традицијама Пољске, Чешке, Хрватске, Словачке, као и Србије.

кнедле
Фото: Pixabay

Потребно је:

300 г кромпира

150 г оштрог брашна

50 г маслаца

1 јаје

прстохват соли 

прстохват шећера

мало уља

презле.

Додатно:

10 кајсија.

Припрема

Кајсије оперите, па сваку зарежите ножем. Извадите коштице. Ољуштите кромпир па га исеците на коцке. Ставите кромпир у шерпу са посољеном водом и кувајте. Додајте маслац. Виљушком гњечите све док не добијете пире. Мало посолите. 

У једну велику посуду ставите брашно, прстохват соли и шећера, па кромпир пире. Додајте јаје, па све заједно разрадите прстима. Побрашните руке па замесите док не добијете компактну смесу. Смесу поделите на 10 делова. Убаците по једну кајсију у сваки део. Онда лепо загладите длановима и оставите са стране.

У велики лонац сипајте доста воде, па кад прокључа, убацујте кнедле. Кувајте кнедле још 5 минута, након што испливају на површину. Пропржите презле на загрејаном уљу. Сваку кнедлу ваљајте у презле. Поспите кнедле шећером.

гомбоце кнедле са шљивама кајсије
Магазин Гастро
