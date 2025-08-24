ОДЛИЧАН УСПЕХ СРПСКИХ УЧЕНИКА НА ОЛИМПИЈАДИ ИЗ АСТРОНОМИЈЕ И АСТРОФИЗИКЕ Из Мумбаја пет медаља стиже у Србију
24.08.2025.
Ученици из Србије освојили су на 18. Међународној олимпијади из астрономије и астрофизике (ИОАА), која је одржана у Мумбају, укупно пет медаља - две сребрне и три бронзане.
Сребрне медаље освојили су Михаило Радовановић и Павле Игњатовић из Математичке гимназије у Београду.
Ученик Математичке гимназије у Београду Јован Кулезић освојио је бронзану медаљу као и Неда Живановић из Гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу и Душан Лазић из Гимназије Краљево, објављено је на сајту Математичке гимназије у Београду.
Лидер тима био је Милан Стојановић, а организацију учешћа тима Србије омогућило је Друштво астронома Србије.
Олимпијада је одржана од 11. до 21. августа.