ОДЛИЧАН УСПЕХ СРПСКИХ УЧЕНИКА НА ОЛИМПИЈАДИ ИЗ АСТРОНОМИЈЕ И АСТРОФИЗИКЕ Из Мумбаја пет медаља стиже у Србију

24.08.2025. 20:27 20:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
медаље
Фото: друштво астронома србије

Ученици из Србије освојили су на 18. Међународној олимпијади из астрономије и астрофизике (ИОАА), која је одржана у Мумбају, укупно пет медаља - две сребрне и три бронзане.

Сребрне медаље освојили су Михаило Радовановић и Павле Игњатовић из Математичке гимназије у Београду.

Ученик Математичке гимназије у Београду Јован Кулезић освојио је бронзану медаљу као и Неда Живановић из Гимназије Светозар Марковић“ у Нишу и Душан Лазић из Гимназије Краљево, објављено је на сајту Математичке гимназије у Београду.

Лидер тима био је Милан Стојановић, а организацију учешћа тима Србије омогућило је Друштво астронома Србије.

Олимпијада је одржана од 11. до 21. августа.

олимпијада астрономија астрофизика
