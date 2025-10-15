light rain
ПАСОШ КОЈИ ВРЕДИ ЗЛАТА Хрватска међу 10 најјачих, САД више није суперсила путовања А ГДЕ ЈЕ СРБИЈА

Дневник
Telegraf.rs
Фото: Pixabay.com

Индекс пасоша Henley (Henley Passport Index), један од неколико рангирања која мере снагу пасоша, избацио је нову ранг листу, а велико изненађење је то што је Хрватска доспела у ТОП 10 на листи, док је амерички пасош потпуно испао са листе првих десет.

Три азијска пасоша сада заузимају врх листе: Сингапур, са безвизним приступом у 193 земље широм света; Јужна Кореја, са приступом у 190; и Јапан, са 189.

Србија се нашла на 36. месту, са безвизним приступом у 137 држава. 

Нагли успон Кине

Британски пасош, који је 2015. године био на врху листе, сада је пао на најнижу позицију до сада, спустивши се за два места од јула — са 6. на 8. Током ове деценије пада за Британију и САД, Кина је остварила нагли успон, попевши се са 94. места 2015. године на 64. место 2025, обезбедивши безвизни приступ за још 37 дестинација.

Извештај Henley Passport Indexa указује на недавне кинеске потезе - одобравање безвизног режима за Русију, нове споразуме са земљама Залива, Јужном Америком и неколико европских држава - као део стратегије Пекинга да повећа отвореност. 

Уједињени Арапски Емирати представљају још један велики успех на листи, попевши се за 34 места у протеклој деценији, са 42. на 8. позицију. 

На супротном крају листе, на 106. месту, Авганистан остаје закључан на самом дну, са безвизним приступом у само 24 дестинације, две мање него почетком године. Сирија је на 105. месту (26 дестинација), а Ирак на 104. (29 дестинација). 

То значи да постоји огроман јаз у мобилности од 169 дестинација између највише и најниже рангираних пасоша.

Најмоћнији пасоши за 2025. годину

Сингапур – 193 дестинације

Јужна Кореја – 190

Јапан – 189

Немачка, Италија, Луксембург, Шпанија, Швајцарска – 188

Аустрија, Белгија, Данска, Финска, Француска, Ирска, Холандија – 187

Грчка, Мађарска, Нови Зеланд, Норвешка, Португал, Шведска – 186

Аустралија, Чешка, Малта, Пољска – 185

Хрватска, Естонија, Словачка, Словенија, Уједињени Арапски Емирати, Уједињено Краљевство – 184

Канада – 183

Летонија, Лихтенштајн – 182

Исланд, Литванија – 181

САД, Малезија – 180

(Telegraf.rs)

